Такой план может быть реализован, если на эти цели удастся привлечь более 50 млн евро финансирования Европейского союза - тогда из госбюджета нужно будет "добавить" всего 17,5 млн евро.

Если все пойдет гладко, прием заявок на поддержку для покупки электромобиля может быть объявлен в 2027 году. Для поддержки малообеспеченных домохозяйств планируется использовать модель "социального лизинга" - государство покроет первый взнос, а также частично компенсирует ежемесячные платежи.

"В Латвии в настоящее время более 340 000 малообеспеченных домохозяйств - это экономически активные жители с низким или средним уровнем доходов, которые могут покрыть свои повседневные расходы, но не располагают свободными средствами для крупных покупок, например, автомобиля", - отмечает Министерство климата и энергетики.

По его подсчетам, за несколько лет можно будет профинансировать приобретение примерно 7000 новых электромобилей. Однако малообеспеченные домохозяйства должны будут взять на себя расходы по зарядке и другие траты, связанные с их эксплуатацией. Смогут ли они позволить себе такую финансовую нагрузку?

Мнения руководителей социальных служб самоуправлений по поводу предлагаемого Министерством климата и энергетики механизма поддержки приобретения электромобилей малообеспеченными домохозяйствами расходятся. Скептически к эффективности программы относится представитель Латгальского региона - руководитель социальной службы Резекненского края Инта Грейвуле-Лоца. В первую очередь она отмечает, что для малообеспеченных семей края ежемесячный платеж в размере даже 75-150 евро будет существенной нагрузкой.

"Даже мы, работающие в самоуправлении, вряд ли могли бы себе это позволить, если только такие машины не раздавались бы просто так", - говорит она.

Более оптимистично к этой идее относится руководитель социальной службы Мадонского края Илзе Фарнесте. Она считает, что среди малообеспеченных семей определенно есть "ответственные люди", которые могли бы воспользоваться такой возможностью.

"Для многих это будет хорошая возможность улучшить ситуацию с транспортом", - оценивает предлагаемую программу поддержки эксперт по вопросам социальной безопасности, здравоохранения и налогов Латвийской конфедерации работодателей Петерис Лейшкалнс.