Из Латвии в Украину отправят 16 пожарных автоцистерн 2 782

Дата публикации: 08.08.2025
LETA
Сегодня в Украину будут отправлены 16 пожарных автоцистерн Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) с аварийно-спасательным оборудованием, сообщили агентству ЛЕТА в ГПСС.

Мероприятие с участием министра внутренних дел Рихарда Козловскиса, руководства ГПСС и представителей общества "Tavi draugi" состоится в 8:00 на улице Лапеню, 23 в Риге.

Как сообщалось, 8 июля Кабинет министров поддержал инициативу Министерства внутренних дел о безвозмездной передаче Украине 16 пожарных транспортных средств ГПСС и специализированного спасательного оборудования.

Транспортные средства в Украину доставят сотрудники ГПСС, которые вызвались сделать это добровольно в свободное от служебных обязанностей время.

#помощь Украине #ГПСС
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
