В Детской больнице откроются обновленные помещения Центра спортивной медицины 1 318

Наша Латвия
Дата публикации: 08.08.2025
LETA
Изображение к статье: В Детской больнице откроются обновленные помещения Центра спортивной медицины
ФОТО: LETA

Сегодня в Детской клинической университетской больнице откроются обновленные помещения Центра спортивной медицины и площадка для занятий на свежем воздухе. Проект реализован на средства Европейского фонда регионального развития в размере 748 443 евро, сообщила специалист по коммуникации Детской больницы Илзе Олштейна.

Оборудование для Центра спортивной медицины приобретено при финансовой поддержке Европейского фонда восстановления, а для дизайна помещений использованы пожертвования.

Центр спортивной медицины является структурным подразделением Детской больницы, но до сих пор обследования, тесты и консультации спортивных врачей для групп спортсменов и пациентов проводились в кабинетах, расположенных в разных корпусах. С июля все услуги Центра спортивной медицины предоставляются в одном здании.

Также при больнице создана площадка для занятий на свежем воздухе. Затраты на ее оборудование, включая средства Фонда восстановления и пожертвования, составили 216 459 евро. Площадка будет доступна не только для пациентов Детской больницы, но и для детей, проживающих в ее окрестностях.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
