«Каждый ребенок ценен; Качественная среда проживания; Миграция населения и содействие реэмиграции» – такие позиции обозначены в первых строках сообщения о развитии демографической политики, что сделал в конце прошлого месяца на заседании Кабинета министров Рейнис Узулниекс, глава Минблага от Союза «зеленых» и крестьян. Золотые слова! Но что за ними, попробуем разобраться…

Наряду с Европой всей

Чтобы Латвию не попрекали лишний раз, руководство начинает с того, что во всем Евросоюзе с рождаемостью нынче не блестяще. «К 2050 году около 30% населения ЕС будет старше 65 лет, что значительно увеличит нагрузку на работников: на каждого пожилого человека будет приходиться менее двух человек трудоспособного возраста. Ожидается, что старение населения и сокращение численности трудоспособного населения усугубят дефицит рабочей силы и нагрузку на государственный бюджет. Старение населения также, вероятно, окажет значительное влияние на инвестиции, производительность труда и предпринимательскую активность».

В Латвии же в 2024 году доля населения трудоспособного возраста составляла 63% (из 1,87 миллиона жителей), а к 2060 году этот показатель снизится до 56%. «Поэтому вопрос о том, как максимально эффективно использовать потенциал трудовых ресурсов, а также создать здоровую рабочую среду, становится все более актуальным», – констатирует Минблаг. Самое время – создавать «серебряную экономику» (по цвету волос трудящихся).

Хотя, честно говоря, это как попасть пальцем в небо – сениоров мы практически каждодневно встречаем, например, на кассах супермаркетов. Кто еще будет столь ответствен, да за денюжку малую? Мне буквально за час работы над этим текстом довелось увидать, как кассирша магазина сверхнизких цен острым и громким словом взнуздала двоих потенциальных похитителей пищевых продуктов. «Мы не алкоголики, мы строители!» – оправдывали два господина 30–40 лет факт выноса из торговой зоны груды пищевых продуктов. И расчетная карта у них как-то сразу нашлась.

Но не на всякую службу поставишь пожилого человека. Надо ведь и силушку иметь молодецкую. Потому Концепция национальной безопасности ЛР, которую приняли еще в 2023 году, признавала: «Неизбежная в обозримом будущем депопуляция, а также старение населения создадут все большую нагрузку на государственное управление в целом, ослабляя его способность обеспечивать качественное выполнение государственных функций на всей территории страны». Но выводы из предстоящего сложного положения Латвии были сделаны той же Концепцией, прямо скажем, неожиданные – запретить вещание общественных СМИ на русском языке… Видимо, поднять тем самым лояльность тех же самых пенсионеров-нелатышей, которые до того брали гражданство ЛР?

Хочу третьего! Спасибо матерям-героиня

На фронте рождаемости у нас – отступление и позиционные бои.

«Сегодня наблюдается тенденция, что молодые люди откладывают решение о создании семьи, и, хотя женщины, особенно высокообразованные женщины, нередко хотели бы большего числа детей, многие из них эти планы не реализуют. В основе таких решений не только финансовые соображения или трудности с совмещением трудовой и семейной жизни, но и нежелание существенно снизить качество своей и семейной жизни. Чтобы изменить эту ситуацию и создать более благоприятную среду для создания семьи, необходима комплексная поддержка, включающая не только финансовые стимулы, но и услуги, помогающие родителям совмещать профессиональную, частную и семейную жизнь».

Вообще, утешает лишь то, что у многих стран Старого Света дела еще хуже. Если в ЛР индекс фертильности (ребенка на женщину) – 1,36, то в Италии – 1,21, в Польше – 1,2, в Литве – 1,18, в Испании – 1,12. Как ни странно, именно католические государства, которые исстари славились многодетными семьями, ныне застопорились. Исключением из правил является Ирландия – там 1,5, что существенно превосходит среднеевропейский показатель в 1,4.

«Рождаемость снижается все быстрее. Желаемое значение суммарного коэффициента рождаемости, необходимого для нормальной замены поколений (2,1-2,2), с 1990 года в Латвии не достигалось. В Латвии увеличивается средний возраст как матери, так и отца новорожденного. Средний возраст матери в 2023 году составил 30,4 года, средний возраст при рождении первого ребенка составлял 28 лет, при рождении второго ребенка – 31,2 года.

В Латвии, по сравнению со странами ЕС, дети рождаются у матерей младшего возраста. В 2023 году больше всего детей родилось, когда отцу было 32 года. Хотя число рожденных детей сокращается, в последние годы увеличивается доля детей, которые рождаются третьими или четвертыми детьми.

Число женщин в фертильном возрасте сокращается, в результате чего может сложиться ситуация, что и в период экономического роста общее число новорожденных (в абсолютных цифрах) может не вырасти из-за уменьшенного числа женщин репродуктивного возраста.

Согласно предположениям демографических прогнозов Eurostat о тенденциях развития показателей рождаемости, смертности и миграции, ожидаемая продолжительность жизни мужчин в Латвии увеличится с 70,5 лет в 2023 году до 82,5 лет в 2070 году, а ожидаемая продолжительность жизни женщин – с 80 лет до 88,4 лет. Согласно прогнозам Eurostat, население Латвии продолжит сокращаться – с 2022 по 2070 год сокращается на треть – до 1,3 миллионов человек».

ВЕНТПИЛССКИЙ ОПЫТ

В краевом центре Курземе в 2026 году сдадут 2 пятиэтажных дома, полностью выстроенных на средства ЕС и самоуправления, расселить планируется семьи с детьми. Стоимость проекта 6 270 945 евро.

Медицина и не только

В подробном перечне предложений от Министерства благосостояния выделим:

совершенствование доступности медицинского оплодотворения путем увеличения количества проведенных процедур до 3 раз. В 2024 году на эту цель уже ассигновали 2,9 миллиона евро;

увеличение объема лабораторных исследований и расширение доступности консультаций специалистов для своевременного выявления причины бесплодия и начала необходимого лечения – на 0,3 миллиона евро в год;

преимплантационное генетическое тестирование – метод генетической диагностики, применяемый в рамках процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) для выявления генетических аномалий у эмбрионов до их переноса в матку – это еще 332,5 тысячи евро;

семьи, получающие ПГТ, должны обеспечить искусственное оплодотворение и хранение замороженных эмбрионов, оплачиваемое из средств госбюджета.

Специальная поддержка будет гарантирована роженицам с функциональными нарушениями, психическими заболеваниями, ВИЧ-инфицированным – чтобы в результате усилий врачей на свет появились здоровые дети. Потом уже должна подтянуться социальная корзина, к примеру: «Создание эластичной услуги по присмотру за ребенком с возраста одного года».

Расширить планируется и доступность дошкольных образовательных учреждений:

обеспечение принципа «деньги следуют за ребенком»;

доступность услуги лицам, место жительства которых не декларировано в соответствующем самоуправлении в случаях, если на территории упомянутого муниципалитета – работодатель родителей;

расширенные группы, прием куда идет в приоритетном порядке, например, дети, родители которых имеют функциональные расстройства, дети из многодетных семей и дети, воспитываемые одним взрослым;

прием детей в зимний период (в начале II семестра);

упорядочение системы общественного транспорта, обеспечивающей доступ детей в образовательное учреждение и место жительства.

…Ну а я добавил бы – и чтобы про войну поменьше с трибун говорили. Вот наши два сына родились в годы хотя и непростые, но уж точно не обозначенные милитаристской истерией.