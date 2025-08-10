Завидовать - нехорошо! Назван средний размер пенсий по выслуге лет в июне

Наша Латвия
Дата публикации: 10.08.2025
LETA
В июне этого года средняя пенсия по выслуге лет в Латвии составила 909,16 евро, что на 16,22 евро больше, чем в декабре прошлого года, согласно информации Государственного агентства социального страхования (VSAA).

В то же время число получателей пенсии по выслуге лет сократилось с 11 403 в декабре прошлого года до 11 364 в июне этого года.

Самая большая средняя пенсия по выслуге лет в июне 2025 года была в Адажском районе, где она достигла 1041,76 евро, а самая маленькая – в Резекненском районе, где она составила в среднем 788,03 евро.

C 2027 года может появиться несколько категорий, на которые больше не будет распространяться система пенсий за выслугу лет.

Премьер-министр Эвика Силиня (JV) ранее указала, что продолжается политическая дискуссия о том, как можно упорядочить систему пенсий за выслугу лет, которая долгое время оставалась неизменной. Короче - представители ряда профессий уходят на пенсию слишком рано, а пенсия у них слишком большая, что неподъемно для бюджета.

Политики уже много лет пытаются поднять вопрос о реформе системы пенсионного обеспечения, но никаких изменений не произошло, что в основном связано с активным сопротивлением изменениям со стороны работников задействованных отраслей и угрозами массового ухода с работы.

Также сообщается, что профсоюзы нескольких отраслей не согласны с предлагаемыми изменениями в системе пенсионного обеспечения, поэтому не исключается обращение в Конституционный суд.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
