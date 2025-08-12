Министерство сообщения передало на общественное обсуждение поправки к закону о пошлинах за использование автодорог, которые предусматривают с 1 января следующего года повышение ставок большинства пошлин (виньеток) для грузовых транспортных средств массой свыше 3 тонн, сообщается на портале правовых актов.

Как пояснили в Минсообщения, цель предлагаемых поправок - ввести такие ставки пошлин, которые отражают реальные расходы на содержание дорожной инфраструктуры, учитывая воздействие на нее грузовых автомобилей.

В частности, поправки предусматривают нулевую ставку для транспортных средств с нулевым уровнем выбросов и введение ставок для создающих выбросы транспортных средств в зависимости от их объема.

Также поправки предусматривают расширение сети дорог, на которые будут распространяться дорожные сборы, включив в нее государственные региональные автодороги, которые идут параллельно главным автодорогам или ведущие к портам. Цель изменений - предотвратить возможность уклонения от уплаты пошлин путем выбора маршрутов, которые в настоящее время находятся за пределами территории их применения.

Размер пошлин различается в зависимости от массы транспортного средства, числа осей, класса выбросов и периода использования. Поступления от дорожного сбора направляются на содержание и развитие тех государственных автодорог, за использование которых он взимается.

В настоящее время для транспортных средств и их составов с полной массой от 3,501 тонны до 12 тонн, если уровень выбросов двигателя соответствует "Euro 0, I, II", дневная ставка сбора составляет 15 евро, недельная - 37 евро, месячная - 74 евро, годовая - 760 евро. В дальнейшем планируется ввести дневную ставку для таких транспортных средств в размере 17 евро, недельную - 43 евро, месячную - 87 евро, годовую - 870 евро.

Для транспортных средств и их составов с полной массой от 3,001 до 3,5 тонны, если уровень выбросов двигателя соответствует "Euro VI" или является менее загрязняющим, дневная ставка составляет 5 евро, а недельная - 12 евро. В дальнейшем их планируется соответственно увеличить до 7 и 18 евро.

Как подчеркивают в министерстве, в транзитных и внутренних перевозках в Латвии по-прежнему доминирует грузовой автотранспорт с высокой нагрузкой на ось, что ускоряет разрушение дорог. Поток грузов по автодорогам продолжает расти, увеличивая износ инфраструктуры, создавая заторы и повышая уровень выбросов вредных веществ.

Как отметил министр сообщения Атис Швинка, качество региональных автодорог ухудшается из-за недобросовестных действий. "К сожалению, мы сталкиваемся с ситуацией, когда водители грузовых автомобилей, чтобы избежать покупки виньеток, ездят не по главным государственным, а по региональным дорогам. Они разрушаются, так как не рассчитаны на дополнительную нагрузку, и для их восстановления требуется дополнительное финансирование", - сказал министр.

Он подчеркнул, что изменения в законе уменьшат возможности уклонения от уплаты пошлин и обеспечат использование для перевозки грузов главных автодорог. Одновременно новые ставки виньеток будут способствовать использованию более экологичных транспортных средств, добавил Швинка.