«Стоять на бирже» не очень интересно: пособия «никакие», если у вас не было солидной заработной платы и достойного трудового стажа.

Из опыта «тоски и нужды»

Одна моя знакомая проработала в ликвидированном банке 25 лет, затем послужила его внешней администрации, а когда вышла на рынок труда, то в полученном письме от Государственного агентства социального обеспечения обнаружила, что ей предстоят 8 месяцев если не шикарного, то вполне удовлетворительно оплачиваемого отдыха: путешествий, внутреннего роста, интересных встреч…

Но, разумеется, в Латвии существенно больше разнорабочих, официантов и продавцов, нежели банкиров, капитанов дальнего плавания и программистов. И «белая» зарплата, позволяющая даже на самом минимуме пособия – 25% – получать тысячу евро на руки, остается недостижимым космосом для подавляющего большинства. Тех, кому «письмо счастья» из VSAA скалькулировало пособие на основании выплат в последние 12 месяцев и все равно получилось до обидного мало. Средняя официальная зарплата по стране в 2024 году составляла 10,07 евро в час.

Но даже при условии, что сам процесс подачи первичной заявки в Государственное агентство занятости (ГАЗ) у нас уже давно оцифрован – без личного визита на улицу Езусбазницас, где располагается главный столичный офис, не обойтись.

Эти коридоры будто бы пропитаны нуждой и тоской. Но каждый присутствующий старательно делает вид, что уж он-то здесь – совершенно случайно. Любой встреченный знакомый (что при нынешней волне увольнений не удивительно) тушуется, будто пойман за чем-то нехорошим. Хотя, вообще-то, всего лишь пришел получить часть законно уплаченного социального налога.

Заботливые служащие, надо им отдать должное, психологически не давят – хотя в их административном ресурсе имеется возможность в момент прекратить ваши «каникулы». Довольно, к примеру, пропустить обозначенное в графике рандеву с куратором или записаться на курсы, например, Business English. Здесь нужно быть крайне внимательным: любые предлагаемые ваучеры обещают фактически тот же самый труд, с раннего утра до вечера, плюс задания. Есть, разумеется, и те, кто в зрелом возрасте горит поучиться. Иных даже разочаровывают на самом старте: скажем, человек собирался сделаться трактористом, а его на перепрофилирование не взяли. Государственным языком не вышел.

Хотя в принятом еще 1 июля 2002 года Законе о поддержке безработных и ищущих работу имеется статья 2.1 – «Запрет различного отношения». А в ней два пункта: в первом «запрещается различное отношение в силу пола, расы и этнической принадлежности лица», во втором – оные могут быть «допущены», если «объективно обоснованы правовой целью, для достижения которой выдвигаемые цели соразмерны».

А вот понятия возраста, роста, веса – не указаны. Хотя все знают, что на ряде вакансий можно честно написать: «Старикам тут не место».

В любом случае, нужно от души поблагодарить терпеливых женщин, работающих со стрессовой публикой за 1200 евро до вычета налогов (средняя зарплата агента по трудоустройству).

Как это работает

Каждое свидание с агентом ГАЗ финализируется выдачей таблицы с указанием потенциальных мест трудоустройства – обычно 3-4, и до следующего визита на Езусбазницас с ними желательно хотя бы формально провести коммуникацию. Если, конечно, вы решаете «сидеть» на пособии до упора, а не брать то, что предлагают. Заранее можно не беспокоиться, что предложат нечто действительно стоящее – как правило, все горячие вакансии разбираются среди своих и поступают в базу данных VNA из формальных соображений.

Цель же предлагаемого министром благосостояния Рейнисом Узулниексом исправленного Закона о поддержке безработных и ищущих работу состоит как раз в оказании поддержки второй категории, т.е. подверженным риску безработицы лицам. Тем, кто заранее подстилает соломку.

Число лиц со статусом «ищущего работу» невелико – в месяц по Латвии 170–270 человек. Согласно части 1 статьи 16 Закона соискатель работы имеет право:

участвовать в мероприятиях по повышению конкурентоспособности и поддержке поиска работы,

получать информацию о свободных рабочих местах и связанных с ними квалификационных и иных требованиях;

получать карьерные консультации.

Важные нюансы в определении статуса!

С развитием подачи электронных заявлений на присвоение статуса ГАЗ заметил, что при регистрации люди часто по ошибке вместо статуса «безработного» подают заявления на присвоение статуса «лица, ищущего работу» и в результате не получают пособие по безработице. Потом волнуются. И чтобы не было путаницы, отныне статус «соискателя» отменяется. Все, впрочем, могут и безо всяких препятствий идти в VNA за советом и добрым словом. Но не за деньгами, разумеется.

Комментарий от Министерства благосостояния:

– Агентство в 2024 году получило 2670 заявлений о присвоении статуса соискателя работы. Агенты по трудоустройству связались (по телефону или по электронной почте) с каждым, чтобы уточнить, не было ли намерения подать заявку на статус безработного. И из 2670 клиентов со статусом «ищущего работу» 57%, или 1531 человек, в течение 30 дней получили статус «безработного».

Безработица в цифрах

А что с безработицей в Латвии в сравнении с другими странами по ЕС? Латвия на весьма высоком 6-м месте. Наши 6,9% опережают только Испания (10,4%), Финляндия (9,3%), Швеция (8,7%), Эстония (7,7%) и Франция (7%). Так что парадоксальным образом мы таки достигли обещаний Кариньша от 2018 года – идти вровень с Северными государствам. По ЕС процент безработных в среднем – 5,9%.

Сильней прочих пострадали те страны ЕС, которые граничат с Россией или относительно недалеки и оттого потерпели от санкций. Ибо минимальным значением безработицы может похвастаться средиземноморская Мальта – всего 2,5%. Неплохо в Германии – 3,7%, в Ирландии – 4%.

В июне в Латвии было 64 600 безработных – на 4000 больше, чем два года назад!

Самый низкий уровень в Рижском регионе – 3,8% от экономически активного населения, а самый высокий – в Латгальском регионе – 10,3%.