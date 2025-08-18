Мы ознакомились с перепиской одного принципиального рижанина, хотя по факту – это очень распространенная практика...

Сегодня и всегда, во всех дворах Риги

Зимой это типичные «подснежники», рельефные сугробы. Летом же по ним можно изучать степень заброшенности – скажем, под ветровым стеклом валяется пропуск на территорию за 2021 год, а у этого красавчика, который явно знавал лучшие времена, судя по рамке номеров, в салоне – уже выбито заднее стекло. В салоне из-за сырости завелся грибок.

В действительности, подобное авто – с напрочь убитым салоном, спущенными шинами, заржавевшим двигателем, не имеет никаких шансов быть реализованным на вторичном рынке. Но любой спрос рождает предложение: и в Риге полно объявлений по скупке авто в «неходячем» состоянии, на запчасти и металлолом.

…Три года назад мне довелось пережить пренеприятнейший опыт столкновения на «заколдованном» переходе улиц Дзелзавас и Илукстес, с запутанной частично регулируемой системой проезда. Вероятно, виноваты оказались мы оба, с тем «каблучком», который протаранил мне переднюю правую дверь. Удар случился под углом, сорвало и бампер, что-то произошло с колесом. После разборки с полицией мне удалось на первой скорости доковылять до родной стоянки, где я припарковался – аккурат таким макаром, чтобы впереди могла подъехать платформа эвакуатора. Через пару дней прибыло «похоронное бюро», и я распрощался с машинкой, прослужившей верой и правдой много лет, а семейный же бюджет пополнился 300 евро, которые перечислил в течение недели скупщик жертв ДТП.

Так решил Сенат Верховного Суда!

В нашу редакцию обратился рижанин Алексей, недоумевающий, отчего машина Fiat, которая не имеет действующего техосмотра, в течение длительного времени находится в проезде двора улицы Калнциема, и не только не убирается – но и регулярно меняет локацию. То есть, в действительности, участвует в дорожном движении.

Вот на что обратил внимание наш читатель:

«Сейчас у меня есть полная картина: речь идет не о «принципиальном водителе», а о реальных нарушениях – машина без техосмотра участвует в движении, соседи видели; есть и другие авто во дворе, которые стоят месяцами – без ТО, с признаками брошенных; я подавал официальные обращения: в муниципальную полицию, Государственную полицию и в IDB (Бюро внутренней безопасности); на руках три письменных ответа, где полиция отказывается действовать, ссылаясь на «частную территорию»; мне предлагают «самому договариваться с владельцем» или идти в суд».

Между тем из письма Полиции самоуправления RPZP-25-970-ap от 30 июля 2025 года можно узнать прелюбопытнейшее юридическое обоснование:

«Исходя из приговора Департамента по административным делам Сената Верховного Суда Латвийской Республики от 10 февраля 2012 года по делу № A42512408, статье 43-3 Закона о дорожном движении и правилах Кабинета министров № 767 от 7 сентября 2004 года «Правила о принудительном перемещении транспортного средства и признании транспортного средства длительно стоящим на дороге», указанные нормы относятся только к находящимся в публичном пользовании улицам (дороги) и не относятся к внутриквартальным или частным территориям».

Вот оно что, оказывается. А вот мне, несмотря на то что прошло более десятилетия с исторического решения латвийской Фемиды, доводилось видеть совсем иные картины. А именно, есть в Пурвциемсе такой квартал, как «Красные дома». Внутри все обустроено, плиточка, детская площадочка. Снаружи же, что называется, хоть трава не расти. Идущая параллельно естественному заборчику из туи внутрикварталка – страшно ушатана. Если не знать этой особенности и въехать со стороны «официальной» улицы Пуцес на разрешенных 20 км/ч, то при повороте налево стопроцентно стукнешься днищем машины! О плачевном состоянии этой гряды провалов и высот неоднократно сообщали – в тех же социальных сетях. Однако резюме: земля частная, самоуправление ремонтировать не будет.

Все это не возбраняет, между тем, постановку вдоль этой «фронтовой линии сообщения» машин. Кто держит попросту ночью, кто – гораздо более долгое время. И что же мы видим? Штрафквитанции под «дворниками»! «Муниципалы» пишут автовладельцам, причем и не раз, и не два, что им начислен штраф, а авто признано – длительно стоящим. Что же получается, что в нашем Видземском предместье Полиция самоуправления существует в каком-то ином правовом поле?

…На улице Калнциема во дворах, судя по документам, присланным тамошним активным жителем, беззаконно торчит и не имеющий права на движение по дорогам автомобиль Škoda, и даже Mini Cooper. «Муниципалы» на резонное обращение ответили еще двумя своими отписками от 30 июля: «По вопросу размещения или перемещения транспортного средства по территории, не принадлежащей самоуправлению (...) надо взаимно договариваться с владельцем транспортного средства или его держателем, но если это невозможно, в гражданско-правовом порядке – в суде».

Тем самым рижские клерки в погонах попросту перекладывают ответственность. Между тем любое нарушение остается нарушением – на какой бы территории оно ни происходило. Стоит отметить, что в 2025 году на нужды правопорядка и безопасности из столичного бюджета выделено около 35 миллионов евро. Зарплаты служащих Полиции самоуправления возросли – на 10%, в общей сложности – на 2 миллиона евро. За 6,6 миллиона «муниципалам» строят Единый центр управления на улице Ледургас, что в жилмассиве Милгравис. В совокупности на эти нужды тратят 2,1% бюджета Риги.

За эти деньги, кстати, можно было бы наладить процесс утилизации – собирать по столице металлолом и пополнять тем самым казну города. Мусор он и есть мусор, даром что крупногабаритный.