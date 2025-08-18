Baltijas balss logotype
В Европе быстро растет заболеваемость венерическими болезнями среди пожилых. Латвия особо отличилась

Наша Латвия
Дата публикации: 18.08.2025
Euronews
В Европе быстро растет заболеваемость венерическими болезнями среди пожилых. Латвия особо отличилась

Как сообщает Euronews, заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП), — проблема не исключительно молодых людей. Сразу в нескольких странах Европы наблюдается "устойчивый рост" числа этих диагнозов среди людей в возрасте 65 лет и старше.

От 50 и старше

Так, говорится в отчете Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании, если в 2014 году среди пожилых британцев было диагностировано 576 случаев гонореи, хламидиоза и сифилиса, то в 2023-м их стало уже 1649.

Во Франции в период с 2021 по 2023 год заболеваемость гонореей и сифилисом среди людей старше 50 лет выросла более резко, чем среди более молодых взрослых. По данным Французского агентства общественного здравоохранения, хламидиоз также стал чаще встречаться среди мужчин старше 50 лет.

В Дании рост заболеваемости гонореей среди мужчин старше 50 лет с 2022 по 2023 год стал один из самых высоких.

В целом в Евросоюзе на людей в возрасте 45 лет и старше приходится 32% всех случаев заболевания сифилисом в 2023 году.

Латвия приятно отличилась

Однако в Латвии заболеваемость сифилисом одна из самых низких в Европе. Согласно исследованию Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), в 2023 году в 29 странах ЕС/ЕЭЗ было зарегистрировано 41 051 подтвержденный случай сифилиса, что соответствует совокупному уровню заболеваемости 9,9 случая на 100 000 населения.

Наибольший показатель был зафиксирован в Люксембурге — 24,8 на 100 000 населения, далее следуют Мальта (22,7), Испания (22,0), Исландия (18,8), Ирландия (16,4), Словакия (12,8), Венгрия (12,6), Дания (11,3) и Португалия (11,0).

Низкие показатели — менее трёх случаев на 100 000 населения — наблюдались в Хорватии, Латвии и Литве. В предыдущие годы заболеваемость сифилисом в Латвии была в разы больше.

Ищут и ищут партнеров

Согласно исследованию, проведенному Манчестерским университетом (Великобритания), ожидается, что число случаев ЗППП среди пожилых людей в Великобритании будет расти как минимум до 2040 года.

Авторы исследования заявили, что неясно, что является причиной этой тенденции, но старение населения и рост числа диагнозов могут привести к увеличению расходов на лечение ЗППП в ближайшие годы.

#пенсионеры #здоровье #секс
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV

  • Д
    Дед
    18-го августа

    Молодежь с..кс не интересует. Интересно, а как они размножаться будут, через интернет?

    26
    2
  • Д
    Дед
    Дед
    18-го августа

    Странно, слово се..кс не проходит в ББ

    21
    2

