«У нас работают врачи, медсёстры, есть те, кто возвращается обратно, хотя работали успешно. Есть и доктор, которая получила уровень С по латышскому языку, но всё ещё не признана врачом. Прошло три года. Возникает вопрос — почему так происходит? Ведь всё время нужно что-то подтверждать, а человек действительно работает, до этого 10 лет работала семейным врачом в Украине», — рассказала Барлоти.

«С этим мы сталкиваемся каждый день. У нас нехватка врачей — почему мы до сих пор не впускаем их в систему? Почему после трёх лет практики они не могут работать полноценно, зная язык лучше, чем требуют экзамены? Они ведут документацию в электронных системах, всё работает, всё в порядке», — добавила она.

Проблемы, по её словам, по-прежнему связаны с признанием диплома и разрешением на въезд. «Она всё ещё борется, хотя получила высшую категорию по латышскому языку. Это абсурд. Я не понимаю, почему так происходит. Если бы человек не знал язык — ещё можно было бы понять. Но она знает его в совершенстве, переехала сюда с детьми», — недоумевает Барлоти.

«Я уже не знаю, к кому обращаться. Мы боролись, мы её поддерживаем, она сдала экзамены, прошла все инстанции, и сейчас опять ставится под вопрос её диплом. Но ведь это можно было спросить сразу. Я считаю, что это искусственно созданное препятствие — очередной барьер, чтобы не принимать врачей, которые добровольно приезжают и хотят остаться здесь. Они не уехали в Германию, они остались здесь и стали нашими людьми», — подчеркнула Барлоти.