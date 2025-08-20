Baltijas balss logotype
«Три года работает, но в Латвии до сих пор не признана врачом» — реальность украинских медиков 2 1365

Наша Латвия
Дата публикации: 20.08.2025
BB.LV
Кинтия Барлоти.

ФОТО: LETA

Украинский врач, выучившая латышский язык и практикующая в Латвии, до сих пор не признана официально врачом, рассказала в передаче TV24 «Preses klubs» Кинтия Барлоти, член правления ООО «Jelgavas klīnika», сообщает LA.LV.

«У нас работают врачи, медсёстры, есть те, кто возвращается обратно, хотя работали успешно. Есть и доктор, которая получила уровень С по латышскому языку, но всё ещё не признана врачом. Прошло три года. Возникает вопрос — почему так происходит? Ведь всё время нужно что-то подтверждать, а человек действительно работает, до этого 10 лет работала семейным врачом в Украине», — рассказала Барлоти.

«С этим мы сталкиваемся каждый день. У нас нехватка врачей — почему мы до сих пор не впускаем их в систему? Почему после трёх лет практики они не могут работать полноценно, зная язык лучше, чем требуют экзамены? Они ведут документацию в электронных системах, всё работает, всё в порядке», — добавила она.

Проблемы, по её словам, по-прежнему связаны с признанием диплома и разрешением на въезд. «Она всё ещё борется, хотя получила высшую категорию по латышскому языку. Это абсурд. Я не понимаю, почему так происходит. Если бы человек не знал язык — ещё можно было бы понять. Но она знает его в совершенстве, переехала сюда с детьми», — недоумевает Барлоти.

«Я уже не знаю, к кому обращаться. Мы боролись, мы её поддерживаем, она сдала экзамены, прошла все инстанции, и сейчас опять ставится под вопрос её диплом. Но ведь это можно было спросить сразу. Я считаю, что это искусственно созданное препятствие — очередной барьер, чтобы не принимать врачей, которые добровольно приезжают и хотят остаться здесь. Они не уехали в Германию, они остались здесь и стали нашими людьми», — подчеркнула Барлоти.

#медицина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    20-го августа

    Есть реальное предложение. Всю ответственность за знания и последствия манипуляций всех "врачей украинцев" работающих врачами на территории Латвии официально переложить на г-жу Кинтию Барлоти. Посмотрим что она скажет после этого.

    36
    5
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    20-го августа

    Конечно она не поедет в Германию, потому что там придется реально подтверждать диплом врача и доказывать свои практические навыки. Только в Латвии "знание" латышского языка на уровень С и "хрен знает" какой-то диплом даёт украинцам право работать врачем. Кстати, спасибо за информацию и фотографию.

    54
    5

