«Минздрав, а вы сами готовы справлять нужду публично?» —люди в шоке из-за ужасных норм в больницах

Недавно одна активная пользовательница соцсетей, которая делится своим опытом борьбы с раком, рассказала о том, как ей пришлось справлять нужду в Латвийском онкоцентре, пишут Grani.lv.

Тогда на платформе X она написала: «Единственное, чего хотелось бы в онкоцентре — это хоть немного приватности. Понятно, что отдельные палаты не всем достаются, но хотя бы ширмы у кроватей поставили. Я не принцесса, но неловко смотреть, как пожилые женщины после операции лежат с голыми ягодицами. Возможно, завтра и мне придётся так лежать».

Эта запись вызвала широкий общественный резонанс, и вскоре многие стали делиться похожим опытом. Одна женщина тогда прокомментировала: «Да, это ужасно. Я сама лежала в больнице на койке — и мне приходилось “делать всё” прямо на глазах у всех. По-маленькому ещё могла, а по-большому — полторы недели не могла, пока не оказалась дома. Просто не в состоянии это сделать при всех. И это проблема не только названной больницы».

Сейчас тема вновь набрала внимание. Пользователь @Neilakrave написал:

«Семья друзей недавно с этим столкнулась — в палате десятки людей, до туалета доходят единицы. А естественные потребности — прямо на глазах у всех! @veselibasmin, @H_AbuMeri, руководители больниц, а вы сами готовы писать и какать публично? Элементарное уважение и шторки — это так дорого?»

И еще несколько комментариев:

«Классика. И в “Страдиня”, в реанимации — всё на виду. Ширма стоит в углу. Хорошо, что у меня были силы потребовать, чтобы её поставили как надо».

«Ирония в том, что, когда просишь информацию о родственниках, ссылаются на защиту данных. А в палате можно при всех справлять нужду, ставить катетеры, рассказывать всю историю болезни. Тут вдруг приватность не существует». «Я об этом писала не раз. В больницах часто ухаживают за пациентом, проводят процедуры прямо на глазах у всех. И бывало — при посторонних, посетителях других пациентов. За это можно судиться — это прямое нарушение права пациента на неприкосновенность. Латвийская медицина застряла в советских временах».

«Это ведь не выглядит как нехватка денег, это — нехватка здравого смысла. Сколько времени теряется, а ведь его можно было бы использовать продуктивно, потому что человек не может или не успевает это сделать из-за отсутствия приватности. Это философия “освоения бюджета”, а не заботы о пациентах».

Комментарий Минздрава

В Министерстве здравоохранения и Центре профилактики и контроля заболеваний подчеркнули:

«Прежде всего, это ответственность самого медучреждения — системно и последовательно заботиться о пациенте в каждой ситуации. Важно сообщать о таких случаях медперсоналу, обращаться к руководству больницы или к представителю по правам пациентов, потому что именно лечебное учреждение обязано обеспечить решение».

Право на уважение закреплено в Законе о правах пациентов.

Кроме того, в латвийских больницах регулярно проводятся опросы пациентского опыта (PREM). Их цель — в реальном времени узнавать мнение пациентов о полученной помощи, чтобы учреждения могли планировать улучшения.

В анкетах фиксируются разные аспекты — общение, уважение, комфорт, ощущения (боль, страх), совместное принятие решений, безопасность. Пациенты могут оставить и положительные, и отрицательные отзывы. Эти комментарии позволяют оперативно реагировать и корректировать повседневные процессы.