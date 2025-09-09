Baltijas balss logotype
«Минздрав, а вы сами готовы справлять нужду публично?» —люди в шоке из-за ужасных норм в больницах

Наша Латвия
Дата публикации: 09.09.2025
Latvijas Avīze
«Минздрав, а вы сами готовы справлять нужду публично?» —люди в шоке из-за ужасных норм в больницах
ФОТО: Unsplash

Недавно одна активная пользовательница соцсетей, которая делится своим опытом борьбы с раком, рассказала о том, как ей пришлось справлять нужду в Латвийском онкоцентре, пишут Grani.lv.

Тогда на платформе X она написала: «Единственное, чего хотелось бы в онкоцентре — это хоть немного приватности. Понятно, что отдельные палаты не всем достаются, но хотя бы ширмы у кроватей поставили. Я не принцесса, но неловко смотреть, как пожилые женщины после операции лежат с голыми ягодицами. Возможно, завтра и мне придётся так лежать».

Эта запись вызвала широкий общественный резонанс, и вскоре многие стали делиться похожим опытом. Одна женщина тогда прокомментировала: «Да, это ужасно. Я сама лежала в больнице на койке — и мне приходилось “делать всё” прямо на глазах у всех. По-маленькому ещё могла, а по-большому — полторы недели не могла, пока не оказалась дома. Просто не в состоянии это сделать при всех. И это проблема не только названной больницы».

Сейчас тема вновь набрала внимание. Пользователь @Neilakrave написал:

«Семья друзей недавно с этим столкнулась — в палате десятки людей, до туалета доходят единицы. А естественные потребности — прямо на глазах у всех! @veselibasmin, @H_AbuMeri, руководители больниц, а вы сами готовы писать и какать публично? Элементарное уважение и шторки — это так дорого?»

И еще несколько комментариев:

«Классика. И в “Страдиня”, в реанимации — всё на виду. Ширма стоит в углу. Хорошо, что у меня были силы потребовать, чтобы её поставили как надо».

«Ирония в том, что, когда просишь информацию о родственниках, ссылаются на защиту данных. А в палате можно при всех справлять нужду, ставить катетеры, рассказывать всю историю болезни. Тут вдруг приватность не существует». «Я об этом писала не раз. В больницах часто ухаживают за пациентом, проводят процедуры прямо на глазах у всех. И бывало — при посторонних, посетителях других пациентов. За это можно судиться — это прямое нарушение права пациента на неприкосновенность. Латвийская медицина застряла в советских временах».

«Это ведь не выглядит как нехватка денег, это — нехватка здравого смысла. Сколько времени теряется, а ведь его можно было бы использовать продуктивно, потому что человек не может или не успевает это сделать из-за отсутствия приватности. Это философия “освоения бюджета”, а не заботы о пациентах».

Комментарий Минздрава

В Министерстве здравоохранения и Центре профилактики и контроля заболеваний подчеркнули:

«Прежде всего, это ответственность самого медучреждения — системно и последовательно заботиться о пациенте в каждой ситуации. Важно сообщать о таких случаях медперсоналу, обращаться к руководству больницы или к представителю по правам пациентов, потому что именно лечебное учреждение обязано обеспечить решение».

Право на уважение закреплено в Законе о правах пациентов.

Кроме того, в латвийских больницах регулярно проводятся опросы пациентского опыта (PREM). Их цель — в реальном времени узнавать мнение пациентов о полученной помощи, чтобы учреждения могли планировать улучшения.

В анкетах фиксируются разные аспекты — общение, уважение, комфорт, ощущения (боль, страх), совместное принятие решений, безопасность. Пациенты могут оставить и положительные, и отрицательные отзывы. Эти комментарии позволяют оперативно реагировать и корректировать повседневные процессы.

#больницы
Оставить комментарий

(10)
  • З
    Злой
    9-го сентября

    Что тут скажешь- лучше не болеть- всем здоровья!

    32
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    9-го сентября

    Латвийская медицина застряла в советских временах -- Не латвийская, а латышская, и потом, в советское время в больницах такого не было. Всё было бесплатно и совершенно по-другому: - врать не надо.

    143
    4
  • С
    Сарказм
    Mr.FGJCNJK
    9-го сентября

    Врете, батенька? В советское время, что туалеты были в каждой палате? Или люди не какали? Все эти нелюдские проекты с 1 туалетом на этаже, с палатами на 6 при глухо законопаченных окнах - это именно советское наследие. То, что модернизировано при Латвии - уже выглядит совсем по-другому, вспоминаю, как пацаном попал в Детскую больницу, это был мрак мрачнейший, ни сьедобно

    7
    32
  • С
    Сарказм
    Mr.FGJCNJK
    9-го сентября

    съедобрной еды (и разумеется никакой возможности ее купить), ни посещений (с родителями общались чеез закрытое окошко с решетками, в основном знаками, злющий персонал, уколы пенициллина (и как потом оказалось не только, в какой-то момент персоналу не понравилось наше слишком активное поведение, поэтому всей палате допом прописали димедрол (а пациентам по 8-10 лет), мать пришла меня выписывать, а я едва ноги переставляю и сплю на ходу, она в медкарту и посмотрела, благо сама врач) по 6 раз в день, темные коридоры, короче, антураж из ужастика или фильма про зону, одно из моих самых тяжелых детский впечатлений. Это был 1984 год, как у Оруэлла. В начале 2000-ых лежал в Травме (все отделение с переломами ног), туалет метрах в 200, 6 человек в палате, все неходячие (даже без костылей), коляска то ли одна, то ли 2 на все отделение, об их существовании я узнал только сильно близко к выписке, но это надо просить ходящего навещающего ее привезти, поскольку персонал вам не нанимался транспорт к койке доставлять, февраль, окна законопачены, вентиляции никакой, духотень страшенная, деваться некуда. И да, все реально ходили в туалет прямо на койке в утку/шибер, ни про какие ширмы речи не было (для них даже место не было предусмотрено), все общение врачей с пациентами тут же, так что все в курсе диагнозов друг друга. И да в том корпусе ремонт не делался на тот момент явно с советских времен, т.е. именно так все и было спроектировано в те чудесные годы. В 10-ых годах там лежал знакомый, говорит в его палате был свеженький ремонт, палата на 2, с телевизором, с туалетом тут же, лежи, не хочу. А вот 2-ая больница и в 10-ых осталась наглухо совковой, те же туалеты в конце длинного коридора (палаты, правда, на 2-3), а уж гигиенические процедуры там выглядят ваще атас, тебя (с гипсом на ноге выше колена) приводят в комнату обложенную белым кафелем по всей площади, сажают на хромую табуретку в ее середине, вручают шланг и говорят мол мойся, а то ты у нас неделю пролежал, врачам неприятно будет тебя резать, только гипс не намочи). Ни поручней, ни опоры какой-то, как хочешь сам раздевайся, потом одевайся (кто пробовал это делать с ногой в гипсе выше колена, поймут)... крайне унизительная процедура. И что-то мне подсказывает, что проектировали это все совсем не в независимой Латвии. 2 года назад жена с дочерью папали в Детскую больницу, ну это я вам скажу люкс люксовый: во-первых, в принципе предусмотрена возможность лежать с родителем, большинство палат на 1-2 человек, кондиционер, игровые площадки внутри и снаружи, светлые, просторные коридоры, клоуны всякие ряженые ходят, детей развлекают, туалет с душем в палате или дверь в дверь, еда, правда,так и осталась фик знает какой, но к твоим услугам и столовая, и Нарвессен, и торговые автоматы, да хоть Wolt заказывай, +/- адекватный персонал (исключая премное отделение, там очень странные люди работают и очень странные порядки), понятно, что все это после свежего ремонта или вообще в новом корпусе.

    3
    21
  • З
    Злой
    Mr.FGJCNJK
    9-го сентября

    Сарказм- тоже в году 1984 лежал в детской с аппендицитом, да, врачей боялись, но в том возрасте мало обращаешь внимание на неудобства, всё кажется супер, больше веселились мы тогда, это с возрастом козлом старым становишься, который всех раздражает и сам раздражается по любому поводу.

    13
    0
  • С
    Сарказм
    Mr.FGJCNJK
    9-го сентября

    А еще там был чудесный шкафчик с передачками в коридоре, один на всех. Но проблема в том, что а) родителей не пускали, поэтому я понятия не имел, что они мне что-то передавали через персонал б) персонал не считал нужным об этом сообщать в) мне мелкому шкету вообще не сильно объяснили концепцию его функционирования, откуда там вообще что появляется, а жрать хотелось сильно (потому как их еду я есть не мог, а лежал там дней 5), так что брал, до чего мог дотянуться, и наверное меня даже не поймали ,по крайней мере я не помню разборок. И нет, дело не в старых козлах, а в бесчеловечности всей системы (особенно сферы услуг) в сысысыре, где главным был не клиент, а персонал, который спроектированно издевался над зависимыми от него людьми, мол, не баре, и так перетопчетесь. Это был мой единсвтенный больничный опыть в несовершеннолетнем возрасте (ну, исключая роддом, разумеется, но это я не очень помню) и очень слава богу, до сих пор с содроганием вспоминаю

    3
    11
  • З
    Злой
    Mr.FGJCNJK
    9-го сентября

    Нам с передачами повезло несколько больше- на окне была немного оторвана сетка, 1 этаж, родители передачи просовывали в это дырочку.

    2
    0
  • З
    Злой
    Mr.FGJCNJK
    9-го сентября

    У коллега с инфарктом попал- пришлось прилюдно , так сказать, делать, только тогда я задумался- проблема не слабая- при всех позориться, и вставать не дают.

    4
    0
  • З
    Злой
    Mr.FGJCNJK
    9-го сентября

    В смысле, мой коллега попал....

    0
    0
  • С
    Сарказм
    Mr.FGJCNJK
    9-го сентября

    У нас тоже был первый этаж, но во-первых, там, кажется, была не сетка даже, а натуральная решетка из арматуры, как тогда в детсадах делали, в виде солнышка с лучами, которые расходились из нижнего угла, но, главное, уже была глубокая осень, ноябрь, кажется, поэтому окно по тогдашней традиции было уже запоролонено, заклеено и забито гвоздями, хрен откроешь. А так, ну откровенно колония для малолетних по порядкам: подъем, отбой, никого не впускать, никого не выпускать, кормят баландой и злые надзиратели. Это мы еще мелкие были, не удивлюсь если в палатах постарше и дедовщина какая была, продукты, к примеру, отбирали отбирали, персоналу-то пофик было...

    0
    3
Читать все комментарии

