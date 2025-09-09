Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мокрое место - названы самые дождливые города Латвии этим летом 0 910

Наша Латвия
Дата публикации: 09.09.2025
LETA
Мокрое место - названы самые дождливые города Латвии этим летом

В большинстве регионов Латвии прошедшее лето было более дождливым, чем обычно, а наибольшее количество осадков зарегистрировано в Гулбене, Мадоне и Даугавпилсе, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Показатель влажности и сухости за последние три месяца в Гулбене соответствовал уровню экстремальной влажности, а в Мадоне и Даугавпилсе лето оценивается как очень влажное.

Во многих регионах Видземе, Латгале и Селии лето было умеренно влажным, тогда как в Курземе, Земгале и Рижском регионе этот показатель в основном сохранялся в пределах нормы.

Количество осадков в Гулбене этим летом составило 414 миллиметров, что соответствует 188% нормы. В Мадоне и Даугавпилсе общее количество осадков составило соответственно 158% и 156% нормы. Лишь на станциях метеонаблюдения в Колке, Павилосте и Елгаве лето 2025 года было на 4-7% суше нормы, при этом в Павилосте зафиксировано наименьшее количество осадков в стране - 184 миллиметра.

В июне количество осадков в среднем по Латвии составило 91 миллиметр, или 130% от показателя 1991-2020 гг., в июле - 107 миллиметров, или 141%. Август со средним количеством осадков 74 миллиметра оказался немного суше нормы, однако в Риге именно в этом месяце выпало наибольшее количество осадков.

Кроме того, лето 2025 года в Латвии стало самым прохладным с 2017 года и самым дождливым с 2016 года. Средняя температура воздуха в июне, июле и августе составила +16,4 градуса, что почти на 0,3 градуса ниже нормы.

Минимальная температура этим была летом зафиксирована 21 августа в Зосены - +2,4 градуса, а максимальная составила +32,4 градуса и была зафиксирована 3 июля в Мерсрагсе и Риге. Отметка в +30 градусов этим летом была достигнута лишь один раз. В целом за лето было обновлено 25 рекордов тепла и четыре рекорда холода.

Среднее количество осадков по стране составило 272,6 миллиметра, или 122% нормы, что стало самым высоким показателем с 2016 года (312 миллиметров).

Читайте нас также:
#погода
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
Синоптики рассказали, чего ожидать от погоды во вторник
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
В зимний сезон на маршруте Рига–Царникава отменят ряд рейсов
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
После скандала с домогательствами — новые обвинения в Музыкальной академии
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят
Катастрофа с медсестрами в Латвии: пожилые уже не могут, молодые уже не хотят 2 256
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии?
Работают ли карты лояльности Lidl, Rimi и Maxima за пределами Латвии? 297
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение
Надо ли компенсировать пенсии тем, у кого они и так большие? - мнение 319
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни?
Покроет ли индексация пенсий рост стоимости жизни? 299

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 11
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 34
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 34
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Люблю!
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый 87
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе
Наша Латвия
Противник портит забор - рассказали о трудностях строительства на границе 70
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину
В мире
«Россия не победит в Украине!» Министр обороны Британии обратился к Путину 74
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог
Политика
Правительству необходимо сохранять хладнокровие - политолог 11
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС
В мире
«Ваш выбор Европа! Демократия!» Фон дер Ляйен «открыла» Молдавии двери в ЕС 34
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции
Политика
Премьер-министр просит министра благосостояния отчитаться, что сделано для Стамбульской конвенции 34

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео