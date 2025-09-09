Мокрое место - названы самые дождливые города Латвии этим летом

В большинстве регионов Латвии прошедшее лето было более дождливым, чем обычно, а наибольшее количество осадков зарегистрировано в Гулбене, Мадоне и Даугавпилсе, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Показатель влажности и сухости за последние три месяца в Гулбене соответствовал уровню экстремальной влажности, а в Мадоне и Даугавпилсе лето оценивается как очень влажное.

Во многих регионах Видземе, Латгале и Селии лето было умеренно влажным, тогда как в Курземе, Земгале и Рижском регионе этот показатель в основном сохранялся в пределах нормы.

Количество осадков в Гулбене этим летом составило 414 миллиметров, что соответствует 188% нормы. В Мадоне и Даугавпилсе общее количество осадков составило соответственно 158% и 156% нормы. Лишь на станциях метеонаблюдения в Колке, Павилосте и Елгаве лето 2025 года было на 4-7% суше нормы, при этом в Павилосте зафиксировано наименьшее количество осадков в стране - 184 миллиметра.

В июне количество осадков в среднем по Латвии составило 91 миллиметр, или 130% от показателя 1991-2020 гг., в июле - 107 миллиметров, или 141%. Август со средним количеством осадков 74 миллиметра оказался немного суше нормы, однако в Риге именно в этом месяце выпало наибольшее количество осадков.

Кроме того, лето 2025 года в Латвии стало самым прохладным с 2017 года и самым дождливым с 2016 года. Средняя температура воздуха в июне, июле и августе составила +16,4 градуса, что почти на 0,3 градуса ниже нормы.

Минимальная температура этим была летом зафиксирована 21 августа в Зосены - +2,4 градуса, а максимальная составила +32,4 градуса и была зафиксирована 3 июля в Мерсрагсе и Риге. Отметка в +30 градусов этим летом была достигнута лишь один раз. В целом за лето было обновлено 25 рекордов тепла и четыре рекорда холода.

Среднее количество осадков по стране составило 272,6 миллиметра, или 122% нормы, что стало самым высоким показателем с 2016 года (312 миллиметров).