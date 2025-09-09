Baltijas balss logotype
Ограничения на торговлю алкоголем: государство вмешивается в бизнес

Наша Латвия
Дата публикации: 09.09.2025
Dienas Bizness
Ограничения на торговлю алкоголем: государство вмешивается в бизнес

Изменения в законе об обороте алкогольных напитков, скорее всего, не снизят потребление алкоголя в Латвии, а создадут дополнительные трудности для торговцев и производителей, прогнозируют представители отрасли.

Согласно закону, с 1 августа этого года алкогольные напитки с понедельника по субботу можно купить с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям - с 10:00 до 18:00. Также поправки ограничивают рекламу и маркетинг алкогольной продукции. Однако Латвийская ассоциация алкогольной отрасли отмечает, что в новых ограничениях на торговлю алкоголем не было необходимости, поскольку проблема - не количество потребляемого алкоголя на душу населения, которым оперируют политики, а культура его употребления той частью общества, которая употребляет алкоголь чрезмерно и бесконтрольно.

Ограничения на время продажи спиртного не снижают потребление, а побуждают людей делать запасы, отмечает исполнительный директор ассоциации Давис Витолс.

С ним согласна и Кристине Сакне, руководитель по работе с клиентами "Aldaris". Она отмечает, что ограничения введены недавно, поэтому пока сложно оценивать их влияние на рынок.

"Чтобы достичь цели и не навредить легальному алкогольному рынку, важно, чтобы правила были основаны на исследованиях, опыте других стран и реальных данных. Возможно, по некоторым категориям объемы продаж снизятся, но это будет зависеть и от того, как изменятся привычки потребителей и рынок в целом. Большое значение будет иметь также ценовая стратегия мест торговли и их коммуникация с покупателями. Пока для нас как для производителя изменения создают только дополнительное бремя и риски", - сказала Сакне.

В свою очередь совладелица "Sabiles Sidrs" Байба Цирцене отмечает, что больше всего беспокоит не ограничение времени торговли, а прямое вмешательство государства в предпринимательскую деятельность.

Оставить комментарий

(2)
  • ТТ
    Тим Тим
    9-го сентября

    Я как бы люблю в пт."не много"расслабиться,но у Нас дома есть"бар",если планируются гости,покупаю за ранее,а кому "попа горит",так,если тебя в маленьком районном магазине знают и поле 18-20 обсужат,а утром чек пробьют,т.е.борьба с "ветранными мельницами",как у Д,Хода.

    12
    1
  • З
    Злой
    9-го сентября

    Беру с запасом и всё.

    20
    2

Видео