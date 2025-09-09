В среду теплый ветер нагреет Латвию до 26 градусов

В среду на большей части Латвии будет малооблачно, усилится ветер, но день ожидается теплым, прогнозируют синоптики.

Ближайшей ночью ожидается небольшая облачность, без осадков. Местами возможны туманы. Будет дуть слабый восточный, юго-восточный ветер, температура опустится до +8...+14 градусов.

День будет преимущественно солнечным, более облачно будет в Курземе, где на юго-западе ожидается дождь. Восточно-юго-восточный ветер усилится до 8-13 метров в секунду, воздух прогреется до +21...+26 градусов.

В Риге 10 сентября прогнозируется легкая облачность, без осадков. Слабый восточный, юго-восточный ветер станет умеренным. Температура воздуха ночью опустится до +14 градусов, в пригородах - до +12 градусов. Днем столбики термометров приблизятся к отметке +25 градусов.