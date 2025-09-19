Baltijas balss logotype
Синоптики обещают в субботу хорошую погоду

Наша Латвия
Дата публикации: 19.09.2025
BB.LV
Синоптики обещают в субботу хорошую погоду

В субботу в Латвии будет облачно, но сильных осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

Ночью облачность увеличится, и в субботу утром в большинстве районов страны небо будет пасмурным. В некоторых местах возможен дождь и туман. Будет дуть слабый западный, юго-западный ветер, который усилится к утру, порывами до 15 метров в секунду на побережье. Минимальная температура воздуха составит +9...+14 градусов, на побережье до +16 градусов.

Днем во многих районах страны будет светить солнце, местами пройдут небольшие и кратковременные дожди, преимущественно на северо-востоке. Порывы юго-западного ветра составят 9-14 метров в секунду, на севером побережье Курземе - до 16 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +17...+23 градуса.

20 сентября в Риге существенных осадков не ожидается. Ночью будет дуть слабый юго-западный ветер, температура воздуха опустится до +13 градусов, в пригородах - до +11 градусов. Днем ветер утихнет, и при солнечном свете воздух прогреется до +22 градусов.

#погода
Оставить комментарий

