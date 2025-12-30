Сорванную штормом крышу Латвийской академии художеств, пострадавшую в ночь на воскресенье, рабочие в понедельник накрыли временной плёнкой. Тем временем перед зданием по-прежнему лежат внушительные куски латуни, сорванные ветром — теперь они напоминают своеобразный арт-объект, привлекающий внимание прохожих, сообщают Новости ТВ3. Что будет с повреждённой крышей и когда появится новое покрытие?

Латунная крыша была установлена в советское время — в 1970-х годах — и до сих пор не вызывала никаких проблем. Сейчас большая её часть валяется перед зданием.

Шторм сорвал часть крыши в ночь с субботы на воскресенье. Проректор Латвийской академии художеств Андрис Витолиньш объясняет, что ветер был рваным, но очень мощным — если бы он дул равномерно, крыша бы выдержала, ведь её регулярно проверяли. Однако на этот раз стихия оказалась сильнее.

"Шторм сорвал большую часть крыши, башенки, декоративные элементы фасада, отдельные детали повредили тротуар, библиотеку, на балконе пробило дыру. Всё произошло довольно впечатляюще. Сейчас мы стараемся как можно быстрее стабилизировать ситуацию, чтобы академия не протекла. Мы уже нашли кровельщиков, которые установят временное покрытие, чтобы защитить здание, и убираем все обломки", - рассказал Витолиньш.

Во вторник прибудут представители страховой компании, которые оценят причинённый ущерб. Только после этого станет ясно, насколько он велик, сколько будет стоить новая крыша и сколько времени займёт её восстановление. Новая крыша будет изготовлена из того же материала — латуни, поскольку здание является архитектурным памятником. Оно было построено в 1902 году по проекту архитектора Вильгельма Бокслафа как здание Рижского политехнического института.

Прохожие с удивлением смотрят на сорванную крышу, фотографируют необычную сцену на свои смартфоны. Интерес к латунным фрагментам проявили и студенты — они хотели бы использовать их для создания произведений искусства, но академия не имеет права их отдавать — официально элементы крыши подлежат утилизации.

"Ну, в каком-то смысле это работа пожарных в жанре искусства, потому что, когда удалось снять большие полосы, их пришлось отрезать, и при падении они приняли такую форму. Далее они пойдут в металлолом — мы уже обзвонили службы, и в течение дня всё будет вывезено", - заверил Витолиньш.

Следует упомянуть, что в Академии художеств до 4 января проходит выставка студенческих работ "JAUNmarka". В здание можно попасть через вход со двора, так как центральный вход закрыт.

ТВ3