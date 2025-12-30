С помощью нового метода лечения в Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS) двум пациентам удалось устранить тяжёлые приступы брадикардии — замедленного сердечного ритма — и улучшить качество жизни, сообщили в больнице агентству LETA.

В медицинском учреждении впервые успешно применён инновационный метод кардионейроабляции с использованием радиочастотной энергии для устранения жизнеугрожающих приступов брадикардии, вызванных чрезмерной активацией парасимпатической нервной системы.

Специалисты объясняют, что нейрокардиальная синкопа — это состояние, при котором из-за неправильной работы парасимпатической нервной системы резко замедляется сердечный ритм или падает артериальное давление, что может привести к потере сознания. Хотя таких пациентов немного, врачи с подобными случаями сталкиваются регулярно.

До сих пор единственным способом помощи при тяжёлой брадикардии была имплантация кардиостимулятора, что для более молодых пациентов часто не является оптимальным решением. В настоящее время также продолжаются клинические испытания новых препаратов, которые в будущем, возможно, смогут предложить решение этой проблемы. Однако до завершения исследований и появления результатов эффективных методов лечения немного, отмечают специалисты.

Как поясняют в больнице, одним из таких методов является кардионейроабляция, при которой блокируется передача парасимпатических импульсов к сердечным ганглиям, расположенным в обоих предсердиях. Для их разрушения используется та же радиочастотная энергия, что и в других современных эндокардиальных процедурах.

В Восточной больнице этот метод уже успешно применён двум пациентам, у которых приступы брадикардии существенно влияли на повседневную жизнь и безопасность. Одной из пациенток 63 года — у неё эпизоды потери сознания, возможно, начались после перенесённой вирусной инфекции, при обследовании была выявлена выраженная парасимпатическая реакция. У второго пациента — 56-летнего мужчины — повторяющиеся тяжёлые приступы брадикардии возникали в стрессовых ситуациях, в основном во время полётов, и стандартные методы лечения не помогали.

По завершении процедур обоим пациентам искусственно вызвали приступ брадикардии, однако стимуляция нервов больше не вызывала замедления сердечного ритма, что подтвердило эффективность проведённой инновационной операции. После вмешательства пациенты находились под наблюдением в отделении три дня и затем были выписаны с полностью устранённой проблемой с сердцем.

Операции провели аритмологи Восточной больницы в сотрудничестве с кардиологом Айгаром Рубулисом, который в настоящее время работает в университетской больнице "Сальгренска" при Гётеборгском университете.

Рубулис отмечает, что применённый метод становится всё более популярным в ведущих клиниках Европы. По его мнению, специалисты Восточной больницы имеют все шансы стать лидерами в развитии этого подхода к лечению.

Руководитель отделения аритмологии RAKUS, кардиолог Юрий Вербовенко сообщил, что в будущем в структуре клиники неврологии и нейрохирургии планируется создать объединённое отделение кардиологов и неврологов под руководством профессора Гунтиса Карелиса. Это позволит быстрее выявлять пациентов с подобными проблемами, уточнять диагноз и предлагать инновационные возможности лечения.