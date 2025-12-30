Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Новый метод в RAKUS помог избежать установки кардиостимулятора 0 711

Наша Латвия
Дата публикации: 30.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Новый метод в RAKUS помог избежать установки кардиостимулятора

С помощью нового метода лечения в Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS) двум пациентам удалось устранить тяжёлые приступы брадикардии — замедленного сердечного ритма — и улучшить качество жизни, сообщили в больнице агентству LETA.

В медицинском учреждении впервые успешно применён инновационный метод кардионейроабляции с использованием радиочастотной энергии для устранения жизнеугрожающих приступов брадикардии, вызванных чрезмерной активацией парасимпатической нервной системы.

Специалисты объясняют, что нейрокардиальная синкопа — это состояние, при котором из-за неправильной работы парасимпатической нервной системы резко замедляется сердечный ритм или падает артериальное давление, что может привести к потере сознания. Хотя таких пациентов немного, врачи с подобными случаями сталкиваются регулярно.

До сих пор единственным способом помощи при тяжёлой брадикардии была имплантация кардиостимулятора, что для более молодых пациентов часто не является оптимальным решением. В настоящее время также продолжаются клинические испытания новых препаратов, которые в будущем, возможно, смогут предложить решение этой проблемы. Однако до завершения исследований и появления результатов эффективных методов лечения немного, отмечают специалисты.

Как поясняют в больнице, одним из таких методов является кардионейроабляция, при которой блокируется передача парасимпатических импульсов к сердечным ганглиям, расположенным в обоих предсердиях. Для их разрушения используется та же радиочастотная энергия, что и в других современных эндокардиальных процедурах.

В Восточной больнице этот метод уже успешно применён двум пациентам, у которых приступы брадикардии существенно влияли на повседневную жизнь и безопасность. Одной из пациенток 63 года — у неё эпизоды потери сознания, возможно, начались после перенесённой вирусной инфекции, при обследовании была выявлена выраженная парасимпатическая реакция. У второго пациента — 56-летнего мужчины — повторяющиеся тяжёлые приступы брадикардии возникали в стрессовых ситуациях, в основном во время полётов, и стандартные методы лечения не помогали.

По завершении процедур обоим пациентам искусственно вызвали приступ брадикардии, однако стимуляция нервов больше не вызывала замедления сердечного ритма, что подтвердило эффективность проведённой инновационной операции. После вмешательства пациенты находились под наблюдением в отделении три дня и затем были выписаны с полностью устранённой проблемой с сердцем.

Операции провели аритмологи Восточной больницы в сотрудничестве с кардиологом Айгаром Рубулисом, который в настоящее время работает в университетской больнице "Сальгренска" при Гётеборгском университете.

Рубулис отмечает, что применённый метод становится всё более популярным в ведущих клиниках Европы. По его мнению, специалисты Восточной больницы имеют все шансы стать лидерами в развитии этого подхода к лечению.

Руководитель отделения аритмологии RAKUS, кардиолог Юрий Вербовенко сообщил, что в будущем в структуре клиники неврологии и нейрохирургии планируется создать объединённое отделение кардиологов и неврологов под руководством профессора Гунтиса Карелиса. Это позволит быстрее выявлять пациентов с подобными проблемами, уточнять диагноз и предлагать инновационные возможности лечения.

Читайте нас также:
#медицина #кардиология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Самоуправления больше за жилые дома не отвечают
Изображение к статье: «Главный совет - не верь никому!»
Изображение к статье: Что год грядущий нам готовит?
Изображение к статье: Вспышки опасного заболевания зафиксированы в двух городах Латвии: умерли уже пять человек; людей просят не выходить из дома

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: LR4 прозвучит в эфире последний день
Наша Латвия
Изображение к статье: Не стреляй! Столица сможет оштрафовать любителей фейерверков на 350 евро Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: В последний день года будет морозно и местами выглянет солнце
Наша Латвия
Изображение к статье: Горячая линия Латвии: мы всегда на связи! Эксклюзив!
Наша Латвия
Иконка видео
Спорт
Изображение к статье: Завод в городе Биллингап.
Бизнес
Изображение к статье: LR4 прозвучит в эфире последний день
Наша Латвия
Изображение к статье: Не стреляй! Столица сможет оштрафовать любителей фейерверков на 350 евро Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: В последний день года будет морозно и местами выглянет солнце
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео