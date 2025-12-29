Baltijas balss logotype
Увеличилось число российских истребителей, пролетающих мимо Латвии. Но НАТО начеку 0 390

Наша Латвия
Дата публикации: 29.12.2025
BB.LV
На прошлой неделе истребители НАТО в странах Балтии четыре раза поднимались по тревоге для встречи российских военных самолётов. Неделей ранее таких случаев было два.

По данным министерства обороны Литвы, 23 декабря истребители НАТО осуществили вылет для распознавания двух истребителей Су-35. Эти самолёты следовали в международном воздушном пространстве мимо Латвии из Калининградской области РФ и обратно с отключёнными транспондерами и без планов полётов, а также не поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления полетами (РЦУП).

24 декабря истребители НАТО были подняты для распознавания одного истребителя Су-24. Сообщается, что самолёт следовал из Калининградской области на материковую часть России с отключённым транспондером и без плана полёта, не поддерживая радиосвязь с РЦУП.

В тот же день, 24 декабря, истребители НАТО также совершили вылет для идентификации двух истребителей — Су-33 и Су-24.

26 декабря истребители поднимались для опознания двух истребителей Су-33 и Су-24. Самолёты летели в международном воздушном пространстве с материковой части России и обратно.

#НАТО #Латвия #Россия
Оставить комментарий

Видео