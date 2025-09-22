44 участка: где в Латвии сейчас самые большие пробки на дорогах

Наша Латвия
Дата публикации: 22.09.2025
BB.LV
На государственной сети автодорог продолжаются строительные работы на 44 участках, при этом больше всего ограничений действует на региональных дорогах — в общей сложности на 17 участках, сообщает агентство LETA со ссылкой на ГАО «Latvijas Valsts ceļi».

Самый протяжённый ремонтный участок находится на Видземском шоссе — от Грундзале до Лацупи. На его преодоление потребуется почти час.

Также на Бауском шоссе у въезда в Ригу продолжаются работы по четвёртой очереди Южного моста, а также строительство пешеходной и велосипедной инфраструктуры между Кекавой и Ригой. В часы интенсивного движения возможны заторы.

На Видземском шоссе у Сигулды действует один участок с реверсивным движением и ограничением скорости до 50 км/ч. Примерное время проезда ремонтируемого отрезка — 20 минут.

На участке Даугавпилсского шоссе от Калнишки до Любасте установлен один светофорный пост, а местами движение осуществляется по одной полосе в каждом направлении. Ограничение скорости — 50 и 70 км/ч. Примерное время проезда — 30 минут.

Кроме того, на дороге Екабпилс–Резекне–Лудза–граница России (Терехово) у Лудзы установлены четыре светофорных поста. Ограничения скорости — 70 и 50 км/ч. Ожидаемое время проезда — 30 минут.

На объездной дороге Даугавпилса (А14) и участке А14 до Свенте также три светофорных поста, ограничения скорости — 70 и 50 км/ч. Примерное время проезда — 30 минут.

Ограничения действуют и на региональных дорогах. Например, от Литене до Балви и от Кокнесе до Вецбебри установлены шесть временных светофоров, и на проезд следует запланировать от 40 до 45 минут.

Для получения или передачи информации о ситуации на государственных автодорогах жителей приглашают звонить на круглосуточный бесплатный информационный телефон «Latvijas Valsts ceļi» — 80005555.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
