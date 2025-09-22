В доме в Огрском крае, где прошло детство художника Вильгельма Пурвитиса, создан посвящённый ему музей. Учредитель — фонд Имантa Зиедониса «Viegli». Однако в здании нет ни одной картины художника — в собрании в основном книги и предметы сомнительной связи с Пурвитисом. Тем не менее музей недавно получил официальную аккредитацию и может претендовать на финансирование из госбюджета, сообщает передача Nekā personīga ( ТВ3 ).

Инициатором проекта выступила бывший министр культуры Жанете Яунземe-Гренде. Она утверждает, что главная цель музея — найти исчезнувшие за границей работы Пурвитиса, чего до сих пор никому не удалось. Директора ряда музеев критикуют выдачу аккредитации, утверждая, что управляющие домом детства Пурвитиса выдают желаемое за действительное и просто хотят получить государственные средства.

Музей Пурвитиса расположен в Таурупской волости Огрского края, в доме «Vecjauži», где художник жил до 14 лет. Его создатель — фонд «Viegli», которым руководит Жанете Яунземe-Гренде (ранее представляла Национальное объединение и возглавляла Министерство культуры).

«Этот яблоневый сад, скорее всего, посажен самим Пурвитисом. Он мог его видеть из дома — особенно когда яблони цветут. Тогда и приходит понимание, что это мог быть его источник вдохновения», - рассказывает представитель фонда Янис Холштейнс-Упманис.

Дом и 80 гектаров земли фонду подарила бывший директор Федерации музеев Нидерландов, которая жила там несколько лет.

Сейчас там устраивают пленэры для художников и учеников художественных школ, а также пытаются создать экспозицию. Два предмета предоставлены в аренду Латвийской художественной академией — например, трость художника. Но работ самого Пурвитиса в музее нет.

Пурвитис занимает особое место в латвийской живописи — его считают основателем национального пейзажного искусства. В 1944 году он бежал в Германию. Легендарной остаётся история о пропавших картинах — якобы сотни произведений были вывезены в товарном вагоне, но их след потерян до сих пор.

«Мне задали вопрос — почему музей этим не занимается. Музей может искать только то, что утрачено. Но у нас не пропадали работы Пурвитиса», - пояснила директор Латвийского национального художественного музея Мара Лаце.

Тем временем в профессиональной среде началось серьёзное обсуждение — насколько обосновано признание «Vecjauži» полноценным музеем.

Сначала музей не получил аккредитацию — по мнению совета, коллекция была слишком бедной, состояла из нескольких десятков предметов, без единой картины Пурвитиса. Ключевая проблема — соответствие третьему критерию, необходимому для аккредитации: наличие подлинной, ценной коллекции.

Основные условия аккредитации музеев:

Чёткая структура, наличие помещений, сотрудников, финансирования. Работа в интересах общества — исследование и публичное представление коллекции. Подлинный и ценный фонд, систематизированный и хранящийся в безопасных условиях.

«Музей создан в исторически значимом месте — доме детства Пурвитиса. Но коллекция крайне скромная. Если сравнивать с другими музеями, когда человек умирает и появляется возможность собрать полную экспозицию, то в Vecjauži этого нет. Вопрос, как будут обеспечены все три основные функции, остаётся открытым», - пояснила председатель Совета музеев Ивета Деркусова.

Во втором голосовании совет поддержал аккредитацию. Однако Ивета Рускуле, директор Латвийского национального музея литературы и музыки, проголосовала против оба раза:

«Музей, основанный всего два года назад, ещё не продемонстрировал профессиональной зрелости и чёткого понимания перспектив развития. Ему нужно ещё 3–5 лет для становления, прежде чем он сможет подтвердить свою компетентность».

Министерство культуры подтвердило: за полгода между двумя оценками количество единиц фонда выросло почти до 100. В основном это книги — либо о Пурвитисе, либо изданные во времена его жизни, но без подтверждённой связи с ним. Также в экспозиции — стол, шкаф и другая мебель, происхождение которых невозможно подтвердить.

«То, что они включили в фонд — это старые книги. Книги времён Пурвитиса. Но книги. [NP: Просто книги, не связанные с Пурвитисом?] Книги как таковые. Если в них есть автограф, подчёркивания или другая личная связь — это ценно. Если просто книга — возможно, он её читал… Но это только догадки», - пояснила глава отдела архивов, библиотек и музеев Минкультуры Лига Диманте.

Особое возмущение в художественной среде вызвало недавнее публичное выступление Жанете Яунземe-Гренде в Валдемарпилсе, где она заявила, что с помощью ИИ определила, кому из латвийцев ещё нужно создать музей. Например, Кришьянису Валдемарсу: «Кто-то скажет — у него нет коллекции. Не нужна никакая коллекция. Забудьте!»

«Для меня это выглядит как музейный бизнес. [NP: То есть бизнес-план получения госфинансирования?] Не хочу делать такие серьёзные обвинения, но это, безусловно, культурно-коммерческий проект. Да, с заявленной миссией, но без ощущения глубокой профессиональной подготовки. Когда создатель публично говорит — «коллекция не нужна», это вызывает сомнения в понимании сути музейного дела», - уверена Ивета Рускуле.

«Я могу только выразить удивление готовности охватить такое количество выдающихся личностей. Это вызывает вопросы. [NP: Хватит ли на это сил?] Ведь нужны профессиональные знания. Музей — хоть и творческая среда, но требует определённого уровня подготовки», - вторит ей Деркусова.

«Мы создали самую обширную библиотеку книг, где упоминается Пурвитис. Это база для исследований. Этим просто раньше никто целенаправленно не занимался. За три года мы не могли собрать огромную коллекцию. Но в Латвии есть и другие выдающиеся личности, заслуживающие музеев», - говорит руководитель фонда «Viegli» Жанете Яунземe-Гренде.

Хотя исчезнувшие картины Пурвитиса искали многие, создатели нового музея уверены, что именно им удастся их найти. Именно этот «поисковый» аспект стал одним из центральных аргументов в процессе аккредитации.

«Соответствует ли этот проект духу и сути музея? Я сомневаюсь. [NP: Почему?] Потому что, на мой взгляд, это не музей. Это желание выдать желаемое за действительное. Мы с Жанете хорошо общались — до тех пор, пока не появился музей Пурвитиса. Я считаю эту идею абсолютно бессмысленной. У государства нет на это ресурсов. Просто нет», - уверена Мара Лаце.

Музей получил аккредитацию со второго раза — с оговорками. Как сообщила председатель совета, через год пройдёт повторная оценка — устранены ли выявленные недостатки.

В последнем отчёте музей в разделе о препятствиях для деятельности указал: «Отсутствие постоянного финансирования (например, из бюджета Минкультуры на содержание здания, окрестностей, зарплаты, исследовательскую работу). Общественное внимание сосредоточено на войне в Украине, оставляя в тени другие важные для Латвии сферы — в том числе культуру.»