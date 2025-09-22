Учёные и студенты в зоне риска: недружественные страны усиливают интерес к науке Латвии

Наша Латвия
Дата публикации: 22.09.2025
LETA
С началом нового учебного года влиянию недружественных Латвии стран может подвергнуться и академическая среда, предупреждает Бюро по защите Сатверсме (БЗС).

Бюро подчеркивает, что службы разведки и безопасности других стран пытаются получить доступ к разным отраслям, в том числе активный интерес традиционно, особенно в нынешней геополитической ситуации, вызывают представители образования и науки.

Зафиксированные до сих пор случаи разведки как в Латвии, так и в других странах свидетельствуют о том, что иностранные службы особенно заинтересованы в отраслях точных и инженерных наук, однако ведется сбор информации и в сфере социальных, гуманитарных и других наук, отмечает БЗС.

В связи с этим бюро призывает преподавателей, студентов, исследователей и других участвующих в академических процессах людей быть бдительными при контактах и обмене информацией.

Перед началом совместного исследования или другого проекта в сотрудничестве с иностранными партнерами БЗС рекомендует внимательно изучить публично доступную информацию о них. Риски создают партнеры, которые потенциально могут действовать по заданию разведслужб недружественных стран, отметили в бюро.

При приеме иностранных студентов следует обратить внимание на ранее полученное ими образование, а именно, в какой сфере и в каком вузе студенты получили дипломы, отмечает БЗС.

БЗС также призывает убедиться в том, что на возможного партнера не распространяются санкции или ограничения экспортного контроля.

Исследовательская работа должна быть организована таким образом, чтобы был контролируемый доступ к данным исследований, а в договоре с иностранным партнером необходимо учесть, какая информация о результатах исследования будет доступна партнерам и кто будет иметь право на патент на возможное изобретение, подчеркивает БЗС.

Кроме того, при заключении договора о совместном исследовании с иностранным партнером необходимо обратить внимание на то, где и в каком третейском суде будут рассматриваться споры о разногласиях в связи с исполнением договора.

Следует также критически подходить к размещению в социальных сетях информации о себе, своей частной жизни и работе, специфике деятельности и успехах. Подробности могут привлечь интерес разведслужб недружественных стран, и они могут сделать заманчивые предложения о сотрудничестве, предлагая раскрыть информацию, не подлежащую публичной огласке, предупреждает БЗС.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
