Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Закупка бронежилетов для армии обернулась скандалом 3 2716

Наша Латвия
Дата публикации: 22.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: Закупка бронежилетов для армии обернулась скандалом
ФОТО: LETA

Затянувшаяся на семь лет закупка бронежилетов и разгрузочных жилетов для Национальных вооружённых сил Латвии сопровождается скандалом: одному из двух поставщиков — ООО Lumina Group — аннулировали специальное разрешение на работу с военной продукцией, поскольку против компании возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в крупном размере, сообщает передача De facto Латвийского телевидения, пишет LETA.

Процесс закупки начался в 2018 году, но только этой весной было опубликовано сообщение о победителе. Право на поставку товаров на сумму почти 81 миллион евро получила объединённая заявка двух компаний — Brasa Defence Systems и Lumina Group. Контракт рассчитан на пять лет. Первые жилеты должны поступить на склады армии к концу этого года.

Закупка включала требования к безопасности цепочек поставок — от потенциального поставщика требовалось производить часть продукции в Латвии и хранить запасы. Квалификационный отбор прошли девять предприятий, предложения подали только двое — победивший консорциум и одна финская компания.

Руководитель департамента централизованных закупок Государственного центра оборонной логистики и закупок (VALIC) Мара Озолиня отклонила опасения, что за эти годы требуемая продукция устарела с технической точки зрения. В свою очередь, поставщик считает, что продолжительный процесс позволил учесть опыт войны в Украине и адаптировать жилеты к современным требованиям поля боя, обеспечив максимальную защиту от осколков.

Партнёром Brasa Defence Systems в закупке выступает Lumina Group, ранее получившая десятки армейских заказов, в основном на поставку палаток и различных индивидуальных средств защиты. Крупнейшие контракты — на поставку приборов ночного видения на сумму 20 миллионов евро.

Однако летом 2022 года Министерство обороны аннулировало Lumina Group специальное разрешение на работу с военной продукцией, поскольку в 2019 году было начато уголовное дело, которое осенью 2022 года передали в прокуратуру для предъявления обвинений. Дело касается уклонения от уплаты налогов и легализации преступно полученных средств в крупном размере и в составе организованной группы. Как пояснил прокурор Андрис Алексеевс, руководство компании отражало в бухгалтерии фиктивные сделки, которых фактически не было, что позволило уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость.

Согласно обвинению, государственному бюджету причинён ущерб в размере 1,2 миллиона евро, включая НДС в размере 553 273 евро и налог на прибыль предприятия в размере 667 660 евро.

Всего по делу к уголовной ответственности привлечены шесть человек. Пятерым предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов в составе организованной группы, одному — в пособничестве, а троим — также в легализации преступно полученных средств в крупном размере. Также начат процесс о применении принудительных мер к юридическому лицу за то, что указанные преступления были совершены в его интересах. Сейчас дело готовят к передаче в суд.

Обвиняемые, к которым обратились через адвоката, отказались комментировать дело. Lumina Group при этом подчёркивает, что её роль в выполнении закупки существенно сокращена.

×
Читайте нас также:
#армия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
21
0
1
1
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео