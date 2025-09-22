Затянувшаяся на семь лет закупка бронежилетов и разгрузочных жилетов для Национальных вооружённых сил Латвии сопровождается скандалом: одному из двух поставщиков — ООО Lumina Group — аннулировали специальное разрешение на работу с военной продукцией, поскольку против компании возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в крупном размере, сообщает передача De facto Латвийского телевидения, пишет LETA.

Процесс закупки начался в 2018 году, но только этой весной было опубликовано сообщение о победителе. Право на поставку товаров на сумму почти 81 миллион евро получила объединённая заявка двух компаний — Brasa Defence Systems и Lumina Group. Контракт рассчитан на пять лет. Первые жилеты должны поступить на склады армии к концу этого года.

Закупка включала требования к безопасности цепочек поставок — от потенциального поставщика требовалось производить часть продукции в Латвии и хранить запасы. Квалификационный отбор прошли девять предприятий, предложения подали только двое — победивший консорциум и одна финская компания.

Руководитель департамента централизованных закупок Государственного центра оборонной логистики и закупок (VALIC) Мара Озолиня отклонила опасения, что за эти годы требуемая продукция устарела с технической точки зрения. В свою очередь, поставщик считает, что продолжительный процесс позволил учесть опыт войны в Украине и адаптировать жилеты к современным требованиям поля боя, обеспечив максимальную защиту от осколков.

Партнёром Brasa Defence Systems в закупке выступает Lumina Group, ранее получившая десятки армейских заказов, в основном на поставку палаток и различных индивидуальных средств защиты. Крупнейшие контракты — на поставку приборов ночного видения на сумму 20 миллионов евро.

Однако летом 2022 года Министерство обороны аннулировало Lumina Group специальное разрешение на работу с военной продукцией, поскольку в 2019 году было начато уголовное дело, которое осенью 2022 года передали в прокуратуру для предъявления обвинений. Дело касается уклонения от уплаты налогов и легализации преступно полученных средств в крупном размере и в составе организованной группы. Как пояснил прокурор Андрис Алексеевс, руководство компании отражало в бухгалтерии фиктивные сделки, которых фактически не было, что позволило уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость.

Согласно обвинению, государственному бюджету причинён ущерб в размере 1,2 миллиона евро, включая НДС в размере 553 273 евро и налог на прибыль предприятия в размере 667 660 евро.

Всего по делу к уголовной ответственности привлечены шесть человек. Пятерым предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов в составе организованной группы, одному — в пособничестве, а троим — также в легализации преступно полученных средств в крупном размере. Также начат процесс о применении принудительных мер к юридическому лицу за то, что указанные преступления были совершены в его интересах. Сейчас дело готовят к передаче в суд.

Обвиняемые, к которым обратились через адвоката, отказались комментировать дело. Lumina Group при этом подчёркивает, что её роль в выполнении закупки существенно сокращена.