Почему не сортируете? За мусором жителей Латвии наблюдают

Наша Латвия
Дата публикации: 23.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему не сортируете? За мусором жителей Латвии наблюдают
ФОТО: Global Look Press

Сортируют ли латвийцы мусор, провели исследование. Оказалось, что всего 76% домохозяйств в Латвии регулярно сортируют отходы, в то время как в Эстонии и Литве это делают 86%, свидетельствуют данные исследования "Norstat".

В исследовании оценивалась приверженность жителей стран Балтии устойчивому образу жизни по пяти критериям: привычки сортировки отходов, знания, доступность инфраструктуры, выбор зеленых брендов и готовность платить больше за дружественный окружающей среде продукт.

В Латвии 87% жителей отметили, что знают, как сортировать мусор, 56% жителей предпочитают экологичные бренды, а 46% готовы платить больше за дружественные окружающей среде продукты питания. В качестве препятствия сортировке 58% опрошенных отметили недостаточность инфраструктуры.

В Эстонии ситуация схожая, а в Литве жители показывают более высокие результаты по всем критериям.

Директор "Latvijas zaļais punkts" Каспар Закулис отмечает, что информированность в Латвии высока, но люди по-прежнему ожидают, что система станет более доступной и прозрачной.

Исследование провело исследовательское агентство "Norstat". В онлайн-опросе приняли участие более 3000 респондентов в Балтии, примерно по 1000 в каждой стране, в возрасте от 15 до 74 лет.

