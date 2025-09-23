В следующем году пособие при рождении ребёнка будет увеличено до 600 евро, то есть на 178,83 евро, а пособие по уходу за ребёнком для молодых родителей — до 298 евро, то есть на 127 евро.

При этом сохранится выплата родительского пособия в размере 75% для работающих получателей пособия, сообщили в Министерстве благосостояния.

Для сравнения: в этом году единовременное пособие при рождении ребёнка составляет 421,17 евро. В свою очередь, пособие по уходу за ребёнком до полутора лет сейчас составляет 171 евро.

Политики обещают в дальнейшем пересматривать детские пособия каждые два года. Получатели пособия будут накапливать больше социальных взносов для пенсионного, страхового и инвалидного стажа, так как взносы будут рассчитываться из увеличенного размера пособия, поясняет министерство.

Также предусмотрено, что государственное семейное пособие будет выплачиваться и за детей в возрасте от 16 до 20 лет, которые обучаются очно в колледже или вузе, включая обучение за границей. Сейчас эта выплата полагается только учащимся общеобразовательных или профессиональных школ.

В следующем году сохранится родительское пособие в размере 75% для работающих получателей, которые во время ухода за ребёнком продолжают трудовую деятельность и не находятся в отпуске по уходу или получают доход как самозанятые. На это выделено дополнительно 7,7 млн евро.

Одновременно 24 млн евро будут направлены приёмным семьям, опекунам и усыновителям. Пособие опекуну на содержание ребёнка увеличится до двукратного размера минимальных алиментов, предусмотренных Гражданским законом, в зависимости от возраста ребёнка — 390 евро в месяц за ребёнка до шести лет или 468 евро в месяц за ребёнка от семи до 17 лет. В этом году размеры составляют соответственно 215 и 258 евро.

Вознаграждение за исполнение обязанностей опекуна составит 298 евро в месяц и будет пересматриваться каждые два года. Сейчас оно установлено на уровне 54,07 евро.

Кроме того, будут обеспечены социальные гарантии для неработающих опекунов, за которых будут уплачиваться социальные взносы из суммы 171 евро для накопления пенсионного, страхового и инвалидного стажа.

Пособие при усыновлении увеличится до минимального размера алиментов, определённого Гражданским законом, в зависимости от возраста ребёнка — 195 евро в месяц за ребёнка до шести лет или 234 евро за ребёнка от семи до 17 лет. В этом году суммы составляют соответственно 107,5 и 129 евро.

Вознаграждение за уход за усыновляемым ребёнком независимо от его возраста составит 70% от средней зарплаты, с которой в стране платятся социальные взносы, то есть 1041 евро. Для сравнения: в этом году минимальная сумма такой выплаты — 171 евро.

Единовременная выплата за усыновление ребёнка вырастет до 2433 евро против нынешних 1422,87 евро. Для специализированных приёмных семей вознаграждение достигнет 1560 евро.

Дополнительно с 2026 года постепенно будут вводиться новые виды поддержки, в том числе услуга «передышки», гражданско-правовое и медицинское страхование, сообщает министерство.