Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах 1 1489

Наша Латвия
Дата публикации: 23.09.2025
LETA
Изображение к статье: В Латвии 100 тысяч человек вынуждены работать на двух работах

Из-за специфики работы и требований законодательства более 100 000 человек в Латвии трудятся на нескольких рабочих местах, пишет Dienas Bizness.

По данным Службы государственных доходов, в июне этого года одно место работы было у 716 696 человек, два - у 80 655, три - у 14 917, а более трех - у 7716.

По мнению экспертов, работа на нескольких местах во многих случаях является вынужденной, потому что где-то невозможно работать на полную ставку, а в других случаях нормативные требования не позволяют выполнять больше работы на одном месте, поэтому люди ищут вторую работу.

Особенно специфична ситуация с тремя рабочими местами - чаще всего она встречается в сельских регионах, где учитель вынужден работать в нескольких школах, чтобы что-то заработать. В эту категорию также попадают те, кто одновременно состоит в нескольких правлениях и советах предприятий.

"В условиях современного рынка труда мы все чаще сталкиваемся с тем, что люди работают сразу на нескольких работах. И это уже не исключение или необходимость в дополнительных финансах - это глобальные изменения на рынке труда", - говорит руководитель отдела обслуживания клиентов платформы "Workis" Байба Розентале.

Она отмечает, что рост стоимости жизни, безусловно, является одной из причин, почему люди совмещают несколько мест работы.

"Однако многие наряду со стабильной основной работой также занимаются различными проектами, отражающими их личные увлечения. Другие используют это как возможность карьерного роста - навыки и опыт, полученные в разных сферах, делают их более ценными работниками", - отмечает Розентале.

×
Читайте нас также:
#работа
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
4
0
0
1
0
5

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео