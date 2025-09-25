Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Как такое можно придумать в здравом уме?!»: народ возмущён идеей министра сообщения 13 2380

Наша Латвия
Дата публикации: 25.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Как такое можно придумать в здравом уме?!»: народ возмущён идеей министра сообщения

"Министр сообщения от партии «Прогрессивные» Атис Швинка заявил, что во многих сельских регионах Латвии будет прекращено регулярное движение общественных автобусов. Это фактически означает конец экономической активности в этих территориях и лишает одиноких пенсионеров возможности купить хлеб. Что за люди вообще!" — написал в своём Twitter аккаунте некий Кришьянис Клявиньш, пишет tautaruna.lv.

Эта запись вызвала бурные обсуждения, в которых подчёркивается: жители сёл, не имеющие личного транспорта, не могут добраться ни на работу, ни в магазин, ни в школу, ни к врачу, ведь и сейчас обеспечение возможностями мобильности в сельских регионах Латвии находится в плачевном состоянии.

С началом реализации нового подхода, представленного министром сообщения, возможности передвижения для сельских жителей становятся практически равными нулю. Люди считают, что в здравом уме такое придумать невозможно, разве что министр действительно задумал провести акцию геноцида против сельского населения, включая пенсионеров, для которых единственным средством передвижения остаётся местный автобус.

Пользователь Зане подчёркивает: "Во многих, и не самых глухих сёлах, общественного транспорта уже давно нет. Лет 7–8 назад его ликвидировали. Местные выкручиваются с помощью школьных автобусов, которые ходят один раз в день. Летом, разумеется, — ничего. Или друзья, или такси".

Пользователь Privoliģētais развивает мысль, как будет развиваться ситуация: "Сначала закроют общественный транспорт, потом начнут преследовать тех, кто ездит в свои сельские уголки на дизеле и бензине, а не на электрических авто? Потом LMT решит, что слишком дорого обеспечивать связь для села, и правительство начнёт переселение селян в «15-минутные» города?"

Fio в полном недоумении: "Один обещает снять электростолбы и ликвидировать дороги, другой закрыть транспорт — читаешь и диву даёшься, из какого измерения к нам прибыли эти люди."

×
Читайте нас также:
#общественный транспорт
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
28
1
1
26
4
5

Оставить комментарий

(13)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: Покупатель с корзинкой в магазине
Политика
Изображение к статье: Кабинет министров. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: урна для бюллетеней на выборах
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео