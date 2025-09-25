"Министр сообщения от партии «Прогрессивные» Атис Швинка заявил, что во многих сельских регионах Латвии будет прекращено регулярное движение общественных автобусов. Это фактически означает конец экономической активности в этих территориях и лишает одиноких пенсионеров возможности купить хлеб. Что за люди вообще!" — написал в своём Twitter аккаунте некий Кришьянис Клявиньш, пишет tautaruna.lv .

Эта запись вызвала бурные обсуждения, в которых подчёркивается: жители сёл, не имеющие личного транспорта, не могут добраться ни на работу, ни в магазин, ни в школу, ни к врачу, ведь и сейчас обеспечение возможностями мобильности в сельских регионах Латвии находится в плачевном состоянии.

С началом реализации нового подхода, представленного министром сообщения, возможности передвижения для сельских жителей становятся практически равными нулю. Люди считают, что в здравом уме такое придумать невозможно, разве что министр действительно задумал провести акцию геноцида против сельского населения, включая пенсионеров, для которых единственным средством передвижения остаётся местный автобус.

Пользователь Зане подчёркивает: "Во многих, и не самых глухих сёлах, общественного транспорта уже давно нет. Лет 7–8 назад его ликвидировали. Местные выкручиваются с помощью школьных автобусов, которые ходят один раз в день. Летом, разумеется, — ничего. Или друзья, или такси".

Пользователь Privoliģētais развивает мысль, как будет развиваться ситуация: "Сначала закроют общественный транспорт, потом начнут преследовать тех, кто ездит в свои сельские уголки на дизеле и бензине, а не на электрических авто? Потом LMT решит, что слишком дорого обеспечивать связь для села, и правительство начнёт переселение селян в «15-минутные» города?"

Fio в полном недоумении: "Один обещает снять электростолбы и ликвидировать дороги, другой закрыть транспорт — читаешь и диву даёшься, из какого измерения к нам прибыли эти люди."