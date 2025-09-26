«Облава» закончилась пшиком? Пограничники выявили немного иностранцев, нарушивших правила пребывания

Дата публикации: 26.09.2025
LETA
В ходе проведения иммиграционного контроля на территории страны в четверг было выявлено восемь лиц, нарушивших правила въезда или пребывания, сообщила Государственная пограничная служба.

Это были два гражданина Эритреи, один гражданин России, один гражданин Индии, один гражданин Казахстана, один гражданин Сирии, один гражданин Украины и один гражданин Египта.

В то же время на пограничных контрольно-пропускных пунктах были выявлены нарушения условий пребывания у пяти иностранцев. В Патерниеки и в пункте пограничного контроля аэропорта «Рига» были выявлены два гражданина Беларуси, один гражданин Азербайджана и один гражданин Узбекистана, у которых не было действительных виз или которые превысили разрешенный срок пребывания в странах Шенгенской зоны. Также один гражданин России не имел действительного проездного документа.

Как сообщается, политики Национального союза (NA) во главе с вице-мэром Риги Эдвардом Ратниеком (NA) предложили усилить контроль за нелегальными мигрантами в Риге.

Начальник муниципальной полиции Риги Юрис Лукас подчеркнул, что муниципальная полиция не будет задерживать людей на улицах и не будет требовать от туристов предъявлять документы. Вместо этого будут проверяться места, где могут собираться нелегальные иммигранты, и лица, которые могут находиться в Латвии нелегально.

Между тем, начальник Государственной пограничной службы Гунтис Пуятс ранее заявил, что Ратниекс преувеличивает проблему распространения нелегальных мигрантов в столице.

Несмотря на то, что в этом году муниципальная полиция Риги задержала 22 нелегальных мигрантов, Пуятс обратил внимание на то, что это ничтожная часть от общего числа мигрантов, задержанных в других местах страны или не допущенных пограничной службой к пересечению латвийско-белорусской границы.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
