Вы уже проехались на новой электричке, и что-то не понравилось? Дайте срок! Компания пассажирского железнодорожного сообщения Латвии под детски-оптимистическим лейблом VIVI – «работает над совершенствованием действия системы и введением решения самовалидации».

Скоро в стране появится единый билет, годный и для Rīgas satiksme, и для пригородных поездов. Кондукторы станут «помощниками машинистов», и начнут ассистировать людям с особыми надобностями. Обо всем этом в сентябре говорилось на самом высоком уровне – в парламентской Комиссии по публичным расходам и ревизиям.

За незарегистрированный билет – не оштрафуют

Чтобы пояснить свои проблемы депутатам во главе с Гатисом Лиепиньшем («Новое Единство»), VIVI подготовил красочную презентацию. Из нее, в частности, можно было узнать, что кондукторы (имеются в каждом поезде) продают билеты, если не приобретены загодя, и регистрируют их, если лицо неспособно это сделать самостоятельно – либо в поезде не работает регистратор.

В обязанности кондуктора, отметил железнодорожный эксперт Виестурс Круминьлиепа, входит также забота о порядке и безопасности, а также помощь в чрезвычайных ситуациях. В свою очередь, билетные контролеры проверяют поезда в выборочном порядке – и штрафуют за езду без билета, но не за незарегистрированный билет. Если имеется таковой – будь любезен, пикни, и поезжай себе. Валидатор, конечно, для тех, кто использует билет в «твердом» виде – те же, кто со смартфоном на «ты», решают вопрос в цифровом формате.

Однако часть населения ЛР выказывает чрезвычайную несознательность – приобретает билеты, но «экономит» их, валидируя только при виде контролеров, которые согласно правилам, должны быть в форме. Так или иначе, 30% приобретенных билетов остается «непропиканными».

– Проблема поднялась летом, но была актуальна с начала года, когда пошли новые электропоезда, — заметил Гиртс Дубкевичс, парламентский секретарь Министерства сообщений.

А ведь тем самым, жалуется VIVI, искажается статистика проезда, и государственная компания не может выстроить тарифы. Наши железнодорожники справились с опытом коллег – и выяснили, что в той же Дании, например, можно зайти на перрон только при помощи карты. Если спешите, то возможна последующая оплата при выходе. Так или иначе, следует выстраивать систему уже на станции…

Руководитель департамента пассажирских перевозок AS Pasžieru vilciens Иварс Заляйс указал, что сейчас в кондукторах недостатка нет – в случае необходимости может быть и до 3 в каждом составе.

Даешь метрополию! А что в глубинке?

Будущий билет, как отметил господин Круминьлиепа, будет един во всей метрополии, или, как ее именуют – Пририжье. То есть, от Елгавы до Юрмалы.

– Мы достаточно старые, чтобы помнить, как было - когда каждый раз входили в вагон, а кондуктор ставил печать, — высказался глава комиссии Г.Лиепиньш. Сейчас же столько возни, а поездка порой длится несколько минут.

Несмотря на то, что Латвия все время старается представить себя супер-дигитализированной страной, представители железнодорожной отрасли отметили, что действительно, мобильная связь в целом ряде регионов ЛР весьма плачевна. Дело в том, что поезда порой проходят вдали от населенных мест, где сотовые операторы не ставят базовые станции. «Если мы у них единственные пользователи там, посреди леса, то вряд ли они будут инвестировать».

Депутат от «Латвии на первом месте» Илзе Стобова предположила, что в стране так много не активизированных билетов, что у людей просто нет информации, как ими правильно пользоваться.

Допустим, мы туристы

Заместитель председателя комиссии Андрис Кулбергс («Объединенный список») сказал, что в Google Maps со стороны соответственных структур Латвии не переданы данные о порядке передвижения в стране, и задал резонный вопрос: «Я турист, я в аэропорту, как мне понять, что делать с билетами?”.

Представители перевозчиков сначала замялись – дескать, вопрос не так прост… Но потом все же выяснилось, что передача данных происходит буквально вот-вот сейчас! Представитель компании-разработчика Райтис Звейниекс сказал, что это дело месяца-двух.

В течение последнего времени к Google Maps присоединяется все больше предприятий – от Rīgas satiksme до региональных автобусных парков, так что достаточно вбить свой маршрут, и вам выстроят всю цепочку перемещения на столичных и провинциальных видах транспорта. Связность Риги с региональными центрами улучшается, к примеру, пораньше стали отходить в столицу вечерние автобусы из Даугавпилса – чтобы прибыть, когда еще по Риге ходит общественный транспорт. Впрочем, не принадлежащая к фракциям Виктория Плешкане отметила, что не на всех региональных автобусах можно приобрести билеты через интернет.

Томас Бейкулис, и.о. департамента общественного транспорта VSIA Autotransporta direkcija отметил, что количество рейсов в Латгалии сейчас существенно выросло за счет коммерческих перевозчиков. Единую электронную систему «обилечивания» пока что выстроить не могут – но над этим трудятся…

Далеко ли до Таллина

Европейские структурные фонды, между прочим, давно обещали Латвии деньги на поезда с аккумуляторами, напомнил беспартийный депутат Андрис Целяпитерс. Все это – «игнорирование и отделение регионов».

– Когда будут современные поезда? Валка, Мадона, Резекне, Даугавпилс, Курземе…

Со стороны Министерства сообщений любезно ответил Г.Дубкевичс: «Мы двадцать лет старались получить электропоезда. Это был очень долгий этап, но, слава Богу, у нас теперь их 32. Да, мы движемся вперед – у нас есть финансирование для приобретения 9 батарейных поездов. Сейчас смотрим и на инфраструктуру зарядки, в особенности в Латгалии».

Ну а пока что нам помогают железнодорожники соседних стран. Многие уже воспользовались услугами комфортабельных поездов, доставляющих в Литву и Эстонию. Последняя новость – северные соседи будут курсировать и до Даугавпилса! Занятно, что об этом нам говорит латвийский парламентский секретарь… Они что, их менеджеры по продажам?