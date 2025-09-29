На конец минувшей недели газовые хранилища в Латвии были всего заполнены на 55,48 процентов. Хватит, чтобы перезимовать?

О том, что Латвия плетется в хвосте ЕС по уровню запасов природным газом свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe на 27 сентября. Эти же данные показывают, что в среднем наполненность газохранилищ ЕС превышала 82%.

Что касается Латвии, то после прекращения закупок российского газа в 2022 году страна получает голубое топливо 1) через Литву, куда газ поступает из СПГ-терминала в Клайпеде (а туда из США, Норвегии и Катара), и 2) часть поставок идёт через Эстонию, которая получает газ из Финляндии и также через СПГ-терминалы в регионе.

Gas Infrastructure Europe сообщает, в какой стране население точно не замерзнет. Польша на 100% заполнила свои газовые хранилища, с гордостью сообщил министр энергетики страны Милош Мотыга.

"Газовые хранилища в Польше заполнены на 100%. Это самый высокий уровень из всех стран Европейского Союза. Это также гарантирует энергетическую безопасность и обеспечивает реальную защиту от кризисов", – написал Мотыка в соцсети X.

Кроме Польши, целевой показатель Брюсселя в 90% превысили также Португалия (99,53%), Бельгия (94,02%), Румыния (92,37%), Чехия (92,19%), Италия (91,46%) и Франция (91,16%).

Меньше всего газа накопили Дания, где заполненность газовых хранилищ составляет 46,31%, Швеция (54,13%) и Латвия (55,48%).

Большинство государств-членов ЕС имеют газовые хранилища на своей территории. По данным на сайте Европейского совета, в 2025 году запасы газа в странах блока останутся выше средних показателей 2021-го.

В 2024 году Евросоюз накопил необходимый для прохождения зимы газ более чем на два месяца раньше плана. Газовые хранилища Европы были заполнены на 90% еще 19 августа, а по состоянию на 1 ноября – более чем на 95%.