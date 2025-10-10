Baltijas balss logotype
Дефицит госбюджета в следующем году запланирован на уровне 3,3% ВВП 0 119

Наша Латвия
Дата публикации: 10.10.2025
LETA
Изображение к статье: Дефицит госбюджета в следующем году запланирован на уровне 3,3% ВВП

Дефицит государственного бюджета Латвии на следующий год запланирован на уровне 3,3% от ВВП, сообщил министр финансов Арвилс Ашераденс в пятницу на заседании Национального совета трехстороннего сотрудничества.

По его словам, расходы консолидированного совокупного бюджета в 2026 году запланированы в размере 17,945 млрд евро, а доходы бюджета - 16,064 млрд евро.

В то же время ВВП Латвии в 2026 году прогнозируется на уровне 43,953 млрд евро.

По прогнозам, в следующем году государственный долг достигнет 55 % ВВП.

Ашпераденс подчеркнул, что общие расходы правительства в следующем году снизятся до 47 % ВВП по сравнению с 47,5 % ВВП в этом году. В то же время расходы на оборону будут расти на фоне снижения общих расходов.

Кроме того, в следующем году расходы четырех министерств увеличатся, а всех остальных - уменьшатся, отметил Ашераденс.

В целом расходы в следующем году будут сокращены на 171 миллион евро. На приоритетные меры выделено 693,5 млн евро, в том числе 448,3 млн евро на оборону и безопасность.

#бюджет
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
