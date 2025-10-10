Baltijas balss logotype
Над памятником Свободы будут видны канадские истребители 2 429

Наша Латвия
Дата публикации: 10.10.2025
LETA
Изображение к статье: Над памятником Свободы будут видны канадские истребители
ФОТО: LETA

В пятницу около 11 часов утра над памятником Свободы в Риге можно будет увидеть канадские истребители "CF-18", сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

Два истребителя "CF-18" Королевских ВВС Канады прибыли в четверг на военную базу в Лиелварде, чтобы продемонстрировать присутствие НАТО в регионе и вклад Канады в безопасность Латвии и восточного фланга НАТО. Канадские истребители "CF-18" размещены в Латвии в рамках учений Объединенных сил реагирования "Tarassis".

Время пролета может быть изменено в зависимости от погодных условий или оперативных требований, сообщили в министерстве.

#нато
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • Е
    Ехидный
    10-го октября

    два истребителя это сила !!!! русские "Искандеры" летят так тихо и быстро , что кленовые и портки одеть не успеют !!!!

    13
    1
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    10-го октября

    Папуасам покажут чудо. И сразу +100500 очков к спокойствию. Божештымой... что за цирк...

    17
    2

