В пятницу около 11 часов утра над памятником Свободы в Риге можно будет увидеть канадские истребители "CF-18", сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

Два истребителя "CF-18" Королевских ВВС Канады прибыли в четверг на военную базу в Лиелварде, чтобы продемонстрировать присутствие НАТО в регионе и вклад Канады в безопасность Латвии и восточного фланга НАТО. Канадские истребители "CF-18" размещены в Латвии в рамках учений Объединенных сил реагирования "Tarassis".

Время пролета может быть изменено в зависимости от погодных условий или оперативных требований, сообщили в министерстве.