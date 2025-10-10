Baltijas balss logotype
Перемены погоды пообещали Латвии синоптики в ближайшее время

Наша Латвия
Дата публикации: 10.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Перемены погоды пообещали Латвии синоптики в ближайшее время
ФОТО: LETA

В ближайшие сутки в Латвии будет преобладать переменная облачность, осадки возможны лишь местами, прогнозируют синоптики.

Минимальная температура воздуха ночью составит от +1 градуса местами на востоке страны до +12 градусов на морском побережье. В восточных регионах возможен небольшой дождь.

В первой половине дня местами в Видземе, а днем и в Латгале возможны кратковременные дожди.

Небо с северо-запада начнет проясняться, а порывы северо-западного ветра составят 10-15 метров в секунду. Воздух днем прогреется до +11…+16 градусов.

В Риге в течение дня облачность уменьшится, осадков не ожидается. Ночная температура воздуха составит около +7 градусов, днем - до +14 градусов.

#погода
Оставить комментарий

