Разумнее не полагаться на один вид расчетов 0 1091

Наша Латвия
Дата публикации: 10.10.2025
Diena.lv
Изображение к статье: Разумнее не полагаться на один вид расчетов

Оформите несколько платёжных карт, откройте счета в нескольких банках, изучите возможности современных технологий, например, смартфонов, но при этом держите наличные дома! Именно так поступать рекомендуют финансовые эксперты.

Стоит помнить, что, например, 28 апреля этого года в Испании и Португалии произошло масштабное и продолжительное отключение электроэнергии, и в это время привычные безналичные расчёты были невозможны. Соотношение безналичных и наличных расчётов в Латвии в августе этого года составляло 74% к 26%. Об этом свидетельствует новейшее исследование "Платежный радар", опубликованное Банком Латвии.

"Наличные вернули себе прежние позиции, приблизившись к уровню августа 2023 года, когда доля наличных платежей составляла 27%", -отмечает Банк Латвии. Примечательно, что в феврале этого года наблюдался исторически самый низкий удельный вес наличных расчётов - 22%. Можно предположить, что рост доли наличных платежей в августе связан с тем, что летом люди чаще посещают различные ярмарки и находятся за городом, а точнее, совершают больше покупок в местах, где безналичные платежи не всегда доступны.

Платежный радар готовится Банком Латвии в сотрудничестве с агентством рыночных и социальных исследований "Latvijas fakti". Соотношение безналичных и наличных платежей впервые было изучено в феврале 2017 года. Тогда безналичные платежи составляли 58%, а наличные - 42%. С тех пор доля безналичных платежей постепенно увеличивалась и в последние годы стабилизировалась на уровне выше 75%. Среднее количество платежей, совершаемых одним жителем Латвии в неделю в августе этого года, составило 17,9 (в феврале 2025 года их было 14,1, а в августе 2024 года - 15,2), в том числе 13,3 безналичных платежа и 4,6 наличных.

"С точки зрения платежной устойчивости, само собой разумеется, что чем больше альтернатив, тем выше безопасность общества. Эти альтернативы может обеспечить и каждый человек - не только полагаясь на централизованные решения, но и создавая сбережения. При этом необходима и платёжная карта. В целях безопасности счета можно открывать у разных поставщиков платёжных услуг, например, в нескольких банках", - рекомендует Рейнис Вецбаштикс, эксперт по современным платежам Банка Латвии.

#деньги #карты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
