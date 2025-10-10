Владельцы квартир и летних домиков, сдающих жильё посуточно через AirBnb и Booking, получили от СГД «письма счастья», требующие заплатить НДС за три года. Ранее им налоговики говорили иное.

О том, что наши фискальные службы мало утруждают себя нормальной коммуникацией с обществом, латвийцы знают давно. Но теперь выясняется — даже если сотрудники СГД дали свой совет для конкретных ситуаций, это вовсе не означает, что они впоследствии не передумают и не затребуют налоги задним числом, пишут Grani.lv.

Именно так сейчас вышло с предпринимателями, сдающими своё жилье в аренду через популярные платформы AirBnb и Booking. Прежде им в СГД объясняли одно, а теперь говорят совсем другое. Три года назад налоговики утверждали, что гостиничные услуги в летних домиках на берегу моря или в сельской местности облагаются 12% НДС, и предприниматели исправно этот налог платили. А сегодня вдруг выясняется, что если владельцы домиков нашли своих клиентов не напрямую, а через международные платформы, то платить надо 21% НДС.

Разве это не дикость? Как ещё искать предпринимателям своих гостей — стоять на Ратушной площади и выкрикивать предложение через мегафон? Или через местечковый сайт объявлений? Может, ещё на заборах свой телефон писать? Что меняется, если они делают это предложение на весь мир, оказывая услугу в Латвии? Почему не учитывается, что им уже пришлось отстегнуть онлайн-платформам с каждого гостя определённый процент? И, наконец, главное — почему СГД не разъяснил этого раньше?

Но чиновники СГД никаких доводов принимать не желают, а требуют, чтобы предприниматели немедленно заплатили накопленный налоговый долг. Как рассказал Латвийскому радио один из арендодателей, Ричард, с него СГД требует доплатить более 4 тысяч евро, плюс около 1 тысячи за просрочку, о которой он ничего не подозревал. «Я многократно консультировался с СГД, и мне говорили, что НДС платить не надо. Узнал об обратном только из соцсетей», — возмущается он теперь.

«Да, есть неудовлетворенность существующим порядком», - нехотя согласилась Илзе Янкова, руководитель Налогового управления СГД. Однако норма, согласно которой те, кто оказывает«межграничные услуги», должны регистрироваться как плательщики НДС, существует с 2010 года.

То есть главный вопрос — что же вы, налоговики, раньше молчали, проигнорирован.

При этом историй о том, как сотрудники СГД не дают правильных консультаций, будучи сами не в силах оценить действующие нормы, пруд пруди. Так, депутат Национального объединения Артурс Бутанс рассказал, что его знакомого предпринимателя отфутболивали к трем разным чиновникам: «На сайте СГД нет порядка, как регистрироваться, будет ли применяться налог с обратным действием и так далее». По словам депутата, «абсолютно отсутствует» нормальная коммуникация между обычными гражданами и фискалами. Ведь если бы люди заранее знали о налогах, они бы зарегистрировали ООО – и списали бы расходы, например, на отопление и телефон.

Между тем, на лето этого года в Латвии имелось 1663 предприятия гостиничного сектора, гостевого дома или квартиры, имеющих договоры с платформами AirBnb и Booking. Из них только 251 (всего 15%) были зарегистрированы в СГД как плательщики НДС. Что это означает? Что все остальные — попали. Теперь им надо платить полновесный 21%-ный налог за три года: где хотят, там пусть деньги и ищут.

Если это не удушение среднего и малого бизнеса, то — что?

Увы, представитель Минфина Солвита Амаре-Пилка смогла лишь пролепетать, что действующее регулирование противоречиво и что повторное взыскание налога недопустимо. Сказано это было на заседании парламентской подкомиссии по борьбе с теневой экономикой. И, разумеется, такое признание ничего не поменяло.

Справедливости ради остаётся добавить, что с 1 июля сего года начало действовать введенное Сеймом особое налоговое регулирование для тех, кто сдает свою собственность через платформы. Новый порядок, по словам главы парламентской подкомиссии Линды Матисоне, «очень хороший и простой», а также «очень выгодный малому бизнесу».

Но вот что делать тем, с кого СГД сейчас затребовало налог за последние три года, непонятно. Пока что Матисоне лишь пообещала обратиться в Минфин с просьбой найти выход из ситуации. Интересно, сколько они будут его искать? Ведь пеня продолжает капать: по 0,05% от долга за каждый просроченный день.