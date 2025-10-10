Baltijas balss logotype
Сдавали жилье в итернете? - Заплатите налог за три года! - Сюрприз от СГД 3 3042

Наша Латвия
Дата публикации: 10.10.2025
grani.lv
Изображение к статье: Сдавали жилье в итернете? - Заплатите налог за три года! - Сюрприз от СГД

Владельцы квартир и летних домиков, сдающих жильё посуточно через AirBnb и Booking, получили от СГД «письма счастья», требующие заплатить НДС за три года. Ранее им налоговики говорили иное.

О том, что наши фискальные службы мало утруждают себя нормальной коммуникацией с обществом, латвийцы знают давно. Но теперь выясняется — даже если сотрудники СГД дали свой совет для конкретных ситуаций, это вовсе не означает, что они впоследствии не передумают и не затребуют налоги задним числом, пишут Grani.lv.

Именно так сейчас вышло с предпринимателями, сдающими своё жилье в аренду через популярные платформы AirBnb и Booking. Прежде им в СГД объясняли одно, а теперь говорят совсем другое. Три года назад налоговики утверждали, что гостиничные услуги в летних домиках на берегу моря или в сельской местности облагаются 12% НДС, и предприниматели исправно этот налог платили. А сегодня вдруг выясняется, что если владельцы домиков нашли своих клиентов не напрямую, а через международные платформы, то платить надо 21% НДС.

Разве это не дикость? Как ещё искать предпринимателям своих гостей — стоять на Ратушной площади и выкрикивать предложение через мегафон? Или через местечковый сайт объявлений? Может, ещё на заборах свой телефон писать? Что меняется, если они делают это предложение на весь мир, оказывая услугу в Латвии? Почему не учитывается, что им уже пришлось отстегнуть онлайн-платформам с каждого гостя определённый процент? И, наконец, главное — почему СГД не разъяснил этого раньше?

Но чиновники СГД никаких доводов принимать не желают, а требуют, чтобы предприниматели немедленно заплатили накопленный налоговый долг. Как рассказал Латвийскому радио один из арендодателей, Ричард, с него СГД требует доплатить более 4 тысяч евро, плюс около 1 тысячи за просрочку, о которой он ничего не подозревал. «Я многократно консультировался с СГД, и мне говорили, что НДС платить не надо. Узнал об обратном только из соцсетей», — возмущается он теперь.

«Да, есть неудовлетворенность существующим порядком», - нехотя согласилась Илзе Янкова, руководитель Налогового управления СГД. Однако норма, согласно которой те, кто оказывает«межграничные услуги», должны регистрироваться как плательщики НДС, существует с 2010 года.

То есть главный вопрос — что же вы, налоговики, раньше молчали, проигнорирован.

При этом историй о том, как сотрудники СГД не дают правильных консультаций, будучи сами не в силах оценить действующие нормы, пруд пруди. Так, депутат Национального объединения Артурс Бутанс рассказал, что его знакомого предпринимателя отфутболивали к трем разным чиновникам: «На сайте СГД нет порядка, как регистрироваться, будет ли применяться налог с обратным действием и так далее». По словам депутата, «абсолютно отсутствует» нормальная коммуникация между обычными гражданами и фискалами. Ведь если бы люди заранее знали о налогах, они бы зарегистрировали ООО – и списали бы расходы, например, на отопление и телефон.

Между тем, на лето этого года в Латвии имелось 1663 предприятия гостиничного сектора, гостевого дома или квартиры, имеющих договоры с платформами AirBnb и Booking. Из них только 251 (всего 15%) были зарегистрированы в СГД как плательщики НДС. Что это означает? Что все остальные — попали. Теперь им надо платить полновесный 21%-ный налог за три года: где хотят, там пусть деньги и ищут.

Если это не удушение среднего и малого бизнеса, то — что?

Увы, представитель Минфина Солвита Амаре-Пилка смогла лишь пролепетать, что действующее регулирование противоречиво и что повторное взыскание налога недопустимо. Сказано это было на заседании парламентской подкомиссии по борьбе с теневой экономикой. И, разумеется, такое признание ничего не поменяло.

Справедливости ради остаётся добавить, что с 1 июля сего года начало действовать введенное Сеймом особое налоговое регулирование для тех, кто сдает свою собственность через платформы. Новый порядок, по словам главы парламентской подкомиссии Линды Матисоне, «очень хороший и простой», а также «очень выгодный малому бизнесу».

Но вот что делать тем, с кого СГД сейчас затребовало налог за последние три года, непонятно. Пока что Матисоне лишь пообещала обратиться в Минфин с просьбой найти выход из ситуации. Интересно, сколько они будут его искать? Ведь пеня продолжает капать: по 0,05% от долга за каждый просроченный день.

#жилье #налоги #сгд
Оставить комментарий

(3)
  • Д
    Дед
    10-го октября

    Какая разница за что, просто дайте денег- ВИД пришел! Не дадите, никакой латышский суд не защитит вас от ВИДовского бемпредела. Нужно просто судится с этими уродами за каждую копейку, чтобы завалить суды делами.

    9
    2
  • С
    Сарказм
    Дед
    10-го октября

    Дед, а денюшки на суд найдутся? Тем более, что статистически налоговики выиггрывают в судах чаще, чем проигрывают, у них юридический отдел имеется, а в спорных случаях, они еще и консультации у Минфина запрашивают. А при проигрыше в суде, мало того, что не светит никакое мировое соглашение с уменьшением суммы, так еще и судебные издержки придется погашать

    2
    0
  • С
    Сарказм
    10-го октября

    Ничего не понял, им надо было 21%, а они платили только 12%? А как они это делали без регистрации в качестве плательщика НДС? Или они ничего не платили (что, между нами говоря, весьма распространено), а сейчас им прилетел привет из налоговой? Тогда об чем плач? Если же пускаться в законодательные дебри, то, похоже, в целом ВИД прав, все эти платформы хоть и декларируют себя посредниками, но на самом деле более чем активно вовлечены в ход сделки, по сути каждая из сторон (арендатор и арендодатель) имеет отношения (и обязательства) исключительно с платформой, через них проходит оплата, они же разбираются с претнзиями сторон. Платформы же зарегистрированы совсем не в Латвии, соответственно, услуга по аренде оказывается налогоплательщику НДС другой страны ЕС. И да, норма, которая при оказывании таких услуг обязывает оказателя регистрироваться до начала оказания такого рода услуг в закон включена уже 100 лет назад. Так что закон реально не менялся, возможно, поменялась интерпретация конкретной сделки (т.е. платформы признали стороной сделки) и, может быть, это случилось не по озарению местных налоговиков, а с подачи Европейского Суда, который принял решение по одному из многочисленных исков туристических стран (Испании, Италии) против платформ, а у них на платформы давний и огроменный зуб.

    5
    7
Читать все комментарии

Видео