В предстоящие выходные и в начале следующей недели в Латвии будет временами светить солнце и временами идти дождь, также ожидаются сильные порывы ветра, прогнозируют синоптики.

В субботу осадков будет немного, лишь в Видземе и Латгале пройдет небольшой дождь. Начало ночи во многих местах будет ясным, утро - преимущественно облачным, а в течение дня начиная с запада облачность уменьшится.

Слабый или умеренный юго-западный ветер в субботу сменится северо-западным, во второй половине дня ожидаются порывы 10-15 метров в секунду. Ночью в восточных районах страны столбик термометра опустится до +1 градуса, дневные максимумы составят +11...+16 градусов.

В воскресенье утром на большей части Латвии ожидаются дожди, местами сильные, а во второй половине дня будет переменная облачность с кратковременными дождями. Утром и днем ожидаются порывы северо-западного ветра до 13-18 метров в секунду, а на побережье - до 23 метров в секунду. Такой ветер может ломать ветки деревьев и наносить другие незначительные повреждения. Температура воздуха составит +8...+13 градусов.

Начало новой недели также принесет как солнечную погоду, так и дождевые облака. Ветер постепенно станет слабее. Температура воздуха не поднимется выше +6...+11 градусов.

По последним прогнозам, в середине следующей недели с запада придет немного более теплый воздух, временами ожидаются дожди.