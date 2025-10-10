В пятницу в Латвии, начиная с запада, небо постепенно прояснится и будет дуть порывистый ветер, а в восточных районах страны небо будет покрыто облаками и будет дуть слабый ветер.

Синоптики прогнозируют, что в Курземе, Земгале и на побережье Видземе ожидаются порывы северо-западного ветра до 12-16 метров в секунду.

Утром дождь ожидается на большей части территории страны, днем — во многих местах в центральных и восточных районах, а вечером — только в некоторых местах в Видземе, Латгале и Селии.

Температура воздуха поднимется до +9..+14 градусов.

В Риге после дождливого утра выйдет солнце, днем сохранится вероятность кратковременного дождя. Ветер будет дуть с северо-запада и усилится до 16 метров в секунду. Температура воздуха достигнет +13 градусов.

Погода определяется областью низкого давления и атмосферным фронтом, который движется дальше на восток. Атмосферное давление 1006-1010 гектопаскалей на уровне моря.