Умер выдающийся латвийский ученый, профессор Айварс Лейниекс 0 1497

Наша Латвия
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Умер выдающийся латвийский ученый, профессор Айварс Лейниекс

Умер врач, учёный и профессор Айварс Лейниекс, сообщил кардиолог Андрис Скриде.

Он отметил, что профессор Лейниекс был одним из краеугольных камней современной латвийской медицины.

«Его вклад в развитие медицинского образования в Латвии, уход за пациентами и укрепление общественного здоровья — неоценимы», — написал Скриде.

Лейниекс был председателем совета Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS), главным специалистом по внутренней медицине и профессором. Он принимал участие в основании Ассоциации специалистов по редким заболеваниям.

Согласно информации, размещённой на сайте Латвийской академии наук, Лейниекс в 1978 году окончил Рижский медицинский институт, получив специальность терапевта и эндокринолога. Учёную степень доктора медицины он получил в 1989 году.

Он был заведующим кафедрой внутренних болезней Рижского университета Страдиня, членом-корреспондентом и действительным членом Латвийской академии наук.

Научные интересы профессора Лейниекса включали: факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, их выявление и возможную профилактику, артериальную гипертензию, метаболический синдром, предиабет, сахарный диабет, обмен кальция, витамин D, остеопороз, редкие заболевания, нейроэндокринные опухоли и другие направления.

