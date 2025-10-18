Путешественник и публицист Айнарс Кадишс — человек, которого в Латвии хорошо помнят, пишут Grani. Шесть лет назад он провёл у здания Кабинета министров голодовку «в знак протеста против социальной несправедливости и безразличия власти к простым людям». Теперь он вновь обратил на себя внимание — но уже не протестом, а добрым словом.

На своей странице в Facebook Айнарс обратился к русскоязычным жителям Латвии с трогательным посланием, ставшим настоящим лучом света и поддержки в непростое время, когда отдельные представители латышской общественности делают всё, чтобы очернить всё русское и всех русских. Он пишет:

«Дорогие друзья, знакомые и незнакомые русскоговорящие люди!

О русской душе, дружелюбии и гостеприимстве я знал давно. Но именно сейчас — после 47-дневного путешествия по Сибири и её дебрям, после множества встреч и общения с россиянами, после того, как в тайге испытал на себе заботу местных жителей, я могу публично заявить:

Русофобия, культивируемая в Европе, — это мракобесие и идиотизм высокой степени. Я помогу, чем смогу, каждому доброму русскоговорящему человеку. Я латыш, но неплохо знаю русский язык — может быть, этим могу принести пользу?

В общем, я в долгу за столь тёплый приём в России — в разных местах и у разных людей. С радостью ответил бы тем же…»

На странице Айнара опубликованы яркие фоторепортажи о его автопутешествии по Сибири. Шесть с половиной недель, тысячи километров дорог, дикая природа, искренние, открытые, простые люди. Это не просто рассказы, а настоящий «сибирский телесериал» глазами латыша — его личный взгляд на жизнь, страну и мир.

Имя Кадишса уже становилось символом гражданской смелости. В марте 2019 года он провёл 13 дней в палатке перед правительственными зданиями, призывая власть вспомнить о своём предназначении — заботиться о благополучии и безопасности людей. Он требовал сократить социальное неравенство, ограничить зарплаты политиков и чиновников в зависимости от минимальных пенсий и окладов, отменить депутатский и судебный иммунитет, а также установить реальную ответственность за невыполнение предвыборных обещаний.

Кадишс выступал и за то, чтобы гарантировать каждому человеку право на собственность, отменив налог на единственное жильё. Он требовал остановить пропаганду моральных извращений в школах и на публике, а также изменить избирательную систему Латвии так, чтобы в Сейм могли попадать самые честные и образованные представители народа.

Сегодня, как и шесть лет назад, Айнарс Кадишс остаётся верен себе — говорит то, что думает, делает то, что считает справедливым и не боится быть голосом совести в обществе. К сожалению, сейчас это становится редкостью.