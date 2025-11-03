«У меня 500 родственников в Индии, и все они приедут в Латвию» 3 27186

Наша Латвия
Дата публикации: 03.11.2025
Neatkarīgā
Изображение к статье: «У меня 500 родственников в Индии, и все они приедут в Латвию»

Такую радостную цитату гостя нашей республики выносит в заголовок публицистка Neatkarīgā Элита Вейдемане.

Она сделала запрос местным стражам порядка – что же они делают против нелегалов?

«Главной задачей Рижской полиции самоуправления является обеспечение общественного порядка в столице, – ответила Иева Лукажа-Апалупа, сотрудница отдела коммуникации, – однако в рамках своих возможностей мы оказываем поддержку другим компетентным учреждениям и службам, проверяя законность пребывания в государстве лиц, въезжающих в Латвию.

Чаще всего такие проверки проводятся в студенческих гостиницах или общежитиях, на строительных, промышленных и коммерческих объектах, а также на заброшенных объектах и в индивидуальных жилых домах иностранных граждан. В случаях, когда в ходе повседневной работы наши сотрудники выявляют нарушение при проверке личности и причины пребывания в государстве въезжающих, оно немедленно фиксируется, и информация передается ответственным учреждениям, чаще всего Государственной пограничной охране.

Чтобы получить дополнительную информацию о возможном местонахождении лиц, нелегально въехавших в Латвию, мы также связываемся с местными общественными организациями».

В своей повседневной работе муниципальная полиция «не зафиксировала ни одного инцидента между местными жителями и лицами, нелегально проникшими в Латвию».

«Однако при выявлении и реагировании на жалобы о конфликтных ситуациях полиция самоуправления действует в соответствии с законодательством во всех ситуациях, независимо от национальности, расы или государственной принадлежности».

#эмиграция
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
