Минфин предупредил университетские больницы, чтобы на доплаты за медуслуги в 2026 году не рассчитывали. Пусть оказывают их ровно на те деньги, что есть, пишут Grani. Как лечить остальных больных, Минфин не сказал.

Удивительные заявления от Минфина прозвучали на заседании парламентской комиссии по социально-трудовым делам. Выступая на нём, замгоссекретаря Минздрава по финансовым вопросам Борис Книгин предупредил: в следующем году клиническим университетским больницам придётся очень скрупулёзно рассчитать свою работу, чтобы уложиться в выделенный бюджет. Ибо практика, когда больницы оказали больше медуслуг, чем планировалось, и потом в конце года просят компенсацию за это от государства, прекращается.

Но ведь эти самые крупные лечебные учреждения в Латвии просили доплаты в конце года не от хорошей жизни. Не потому что они зажрались, не потому что увлеклись и принялись лечить здоровых. Доплаты объясняются очень просто: во-первых, в стране резко растут расходы – за электричество и отопление, за воду и вывоз мусора. За еду, наконец (да, пациенты в больницах имеют скверную привычку есть). Также растут расходы на медикаменты и инструменты, халаты и перчатки, маски и средства дезинфекции – вообще на всё. А ещё в связи с существенным ухудшением уровня жизни в Латвии растёт число больных людей. В том состоянии, когда амбулаторно уже не поможешь, нужна больница.

Что ж, представитель Минфина на заседании дал понять, что его ведомство в курсе, но на решение убрать доплаты это не влияет. Инфляция и рост издержек из года в год привели к тому, что за те же деньги больше нельзя выполнить тот же объем медуслуг, что в предыдущие годы, покладисто согласился он. Поэтому фактический объем услуг сокращается.

Как отреагировал на это Минздрав? Философски. Он собирается дать больницам больше... нет, не денег из своих министерских средств (ну-ка уберите протянутые ручонки!). Он собирается дать больницам больше свободы, чтобы те могли гибче перераспределять средства внутри учреждения в году. Для чего пыхтит над новым законопроектом (ведомство Абу Мери очень любит заниматься законотворчеством – куда больше, чем лечением).

А свои средства Минздрав тратит на более острые нужды – тотальную цифровизацию системы здравоохранения. Она не нужна врачам. Она не нужна пациентам. Вот пример: на днях моя знакомая отправилась делать УЗИ груди, и врач потребовала данные маммографии (снимок и описание), сделанной по госпрограмме полгода ранее. «Так их теперь не дают на бумаге, – развела руками пациентка. – Я думала, вы посмотрите в электронной системе». На что врач ответила: «Знаете, если мне придется по каждому пациенту лезть в э-систему, то на сам приём времени не останется».

Однако для Минздрава цифровизация – практически фетиш. Недавно он продвинул очередные поправки, на этот раз – к правилам Кабмина «О единой электронной информационной системе здравоохранения», по которым все медицинские учреждения Латвии должны будут с 20 ноября 2025 года по 4 мая 2026 года внедрить электронные направления.

На что? На всё: для консультаций у врачей-специалистов, для проведения диагностических исследований, для оказания медицинской помощи на дому, для получения других амбулаторных, дневных и иных услуг.

И неважно, что сами эти услуги получить всё труднее и труднее. Своими очередями до горизонта мы опозорились уже на всю Европу: «Барометр экономики здравоохранения 2025» показал на цифрах, что они в Латвии – самые длинные, а пациентские взносы у нас – одни из самых высоких в ЕС. Соответственно и показатель здоровых лет жизни в Латвии – самый низкий в ЕС.

Зато направления к врачам, по которым никуда не попасть, – электронные, данные диагностики, которую за госквоты не сделать, – электронные. И рецепты на медикаменты (где покрытие компенсируемых лекарств составляет лишь 18% от утвержденных в ЕС) – тоже электронные.

Может, нам и министра здравоохранения, а заодно и министра финансов, да и вообще весь Кабмин тоже сделать электронными? Оцифровывать так оцифровывать!