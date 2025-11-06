«Мне страшно за поведение жителей, если в Латвии начнётся война» — полковник НВС

Наша Латвия
Дата публикации: 06.11.2025
BB.LV
С началом войны в Украине у командира Штабного батальона Национальных вооружённых сил (НВС) полковника Антонины Блёдоне часто спрашивали, куда бежать в случае войны. В интервью передаче LTV «Viens pret vienu» полковник заявила, что её пугает менталитет латышей: скорее всего, большинство предпочло бы бежать, а не поступить как украинцы — стремиться вернуться в свою страну, чтобы ей помочь, и рожать детей, пишет nra.lv.

«Мне кажется, мы вымрем, если будем бежать и не попытаемся защищаться. Наша задача — защищать это государство», — сказала А. Блёдоне. Она подчеркнула, что не имеет ввиду детей - они не должны видеть войну, жить в условиях войны, ведь дети — это наше будущее.

Полковник привела в пример Израиль, где сейчас действует перемирие, но ситуация остаётся небезопасной, однако люди там создают семьи, и уровень рождаемости высокий.

«А в Латвии? С началом войны в Украине люди здесь думают: в этом году теплицу сажать не буду — вдруг война… Детей мы сейчас рожать не будем, подождём, когда всё будет спокойно. Мы не думаем о государстве, не думаем о себе как о латышах, как о продолжении, мы думаем, как мне будет удобно в этот момент», — сказала А. Блёдоне.

По словам А. Блёдоне, она не считает, что все люди такие, но очень многие думают только о себе, они — «пупы земли», умнее и лучше их никого нет, и они должны спасать себя, при этом не ощущая принадлежности к этой стране. А в случае чего — они готовы бежать. «Так не пойдёт — тогда мы, как латыши, исчезнем, и не будет ни Латвии, ни латышей», — заключила полковник НВС.

nra.lv

