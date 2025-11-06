Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сбережем мать-Латвию - сегодня за Стамбульскую конвенцию выйдут еще больше латвийцев 4 458

Наша Латвия
Дата публикации: 06.11.2025
LETA
Изображение к статье: Сбережем мать-Латвию - сегодня за Стамбульскую конвенцию выйдут еще больше латвийцев

Несмотря на то, что Сейм отложил окончательное решение о возможном выходе Латвии из Стамбульской конвенции, вечерняя акция протеста "Сбережем мать-Латвию", которая пройдет в четверг в Риге, предположительно соберет большое количество участников.

В Риге, на Домской площади, а также в других городах, в том числе за пределами Латвии, сегодня вечером в 19:00 запланирована акция протеста против выхода Латвии из конвенции. По оценкам организаторов протеста, в мероприятии могут принять участие более 5 тыс. человек. За ходом мероприятия будут следить правоохранители.

Цель акции - выразить общественное несогласие с возможным выходом из конвенции и напомнить о важности соблюдения прав человека. Мероприятие также станет проявлением единства и сплоченности общества, поскольку люди соберутся вместе, чтобы отстоять свои ценности.

"Мы протестуем, чтобы не позволить нашим политикам играть с правами человека и репутацией страны на международной арене", - заявили организиторы, добавив, что ущерб уже нанесен.

Перенос решения Сейма на следующий год не означает решения вопроса, а его отсрочку. А значит, дискуссии по вопросам прав человека в Латвии продолжатся еще как минимум год.

Как сообщалось, этой осенью оппозиционная партия "Латвия на первом месте" внесла в Сейм законопроект о денонсации Стамбульской конвенции, и его поддержали не только другие оппозиционные партии - Национальное объединение, "Объединенный список" и "За стабильность!", - но и входящий в правящую коалицию Союз зеленых и крестьян. Выход из конвенции не поддержали находящиеся в правящей коалиции "Новое Единство" и "Прогрессивные". Большинством голосов закон удалось принять.

×
Читайте нас также:
#акции протеста
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
7
1
1
0
0
1

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео