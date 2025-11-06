Несмотря на то, что Сейм отложил окончательное решение о возможном выходе Латвии из Стамбульской конвенции, вечерняя акция протеста "Сбережем мать-Латвию", которая пройдет в четверг в Риге, предположительно соберет большое количество участников.

В Риге, на Домской площади, а также в других городах, в том числе за пределами Латвии, сегодня вечером в 19:00 запланирована акция протеста против выхода Латвии из конвенции. По оценкам организаторов протеста, в мероприятии могут принять участие более 5 тыс. человек. За ходом мероприятия будут следить правоохранители.

Цель акции - выразить общественное несогласие с возможным выходом из конвенции и напомнить о важности соблюдения прав человека. Мероприятие также станет проявлением единства и сплоченности общества, поскольку люди соберутся вместе, чтобы отстоять свои ценности.

"Мы протестуем, чтобы не позволить нашим политикам играть с правами человека и репутацией страны на международной арене", - заявили организиторы, добавив, что ущерб уже нанесен.

Перенос решения Сейма на следующий год не означает решения вопроса, а его отсрочку. А значит, дискуссии по вопросам прав человека в Латвии продолжатся еще как минимум год.

Как сообщалось, этой осенью оппозиционная партия "Латвия на первом месте" внесла в Сейм законопроект о денонсации Стамбульской конвенции, и его поддержали не только другие оппозиционные партии - Национальное объединение, "Объединенный список" и "За стабильность!", - но и входящий в правящую коалицию Союз зеленых и крестьян. Выход из конвенции не поддержали находящиеся в правящей коалиции "Новое Единство" и "Прогрессивные". Большинством голосов закон удалось принять.