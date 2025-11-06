Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Женщине-командиру страшно, что в случае войны большинство населения побежит 5 1627

Наша Латвия
Дата публикации: 06.11.2025
Neatkarīgā
Изображение к статье: Женщине-командиру страшно, что в случае войны большинство населения побежит
ФОТО: LETA

В интервью передаче LTV «Viens pret vienu» полковник НВС Антонина Блёдоне признала, что ей страшно от мысли, что латышское мышление таково, что большинство скорее побежит. И привела в пример украинцев, которые, по ее мысли, попытаются вернуться в свою страну, чтобы помочь ей и продолжить рожать детей.

«Мне кажется, мы вымрем, если будем бежать и не попробуем защищаться. Наша задача — защищать эту страну», — сказала А. Блёдоне.

Она отметила, что не имеет в виду детей — детям не должно видеть войну, не должны жить в ней, ведь дети — это наше будущее.

Полковник привела в пример Израиль, где сейчас действует перемирие, но ситуация остаётся небезопасной. Тем не менее, люди там создают семьи, и уровень рождаемости высокий.

«А в Латвии? Когда началась война в Украине, здесь люди думали: теплицу в этом году не засажу — вдруг война... Детей пока рожать не будем, подождём, когда всё успокоится. Мы не думаем о стране, мы не думаем о себе как о латышах, как о продолжении народа — мы думаем о том, как мне в данный момент удобно», — сказала Блёдоне.

Она отметила, что не все такие, но есть большое число людей, которые думают только о себе. Они считают себя «пупом земли», умнее и лучше других, и считают, что должны спасать только себя, но не чувствуют принадлежности к этой стране. И в случае чего — готовы бежать.

«Так не будет. Тогда мы, как латыши, просто вымрем — и не будет ни Латвии, ни латышей», — заключила полковник НВС.

×
Читайте нас также:
#война #Латвия #НВС
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
11
2
3
0
0
1

Оставить комментарий

(5)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео