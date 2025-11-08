Число латвийцев, допускающих ограничения свободы слова, стало больше 7 1403

Дата публикации: 08.11.2025
Изображение к статье: Число латвийцев, допускающих ограничения свободы слова, стало больше
ФОТО: dreamstime

В течение года немного увеличилось число жителей Латвии, считающих допустимым ограничение свободы слова — главным образом в случаях преднамеренного распространения дезинформации или если опубликованная информация может причинить физический вред или моральные страдания, свидетельствует новое исследование о медиаграмотности населения Латвии, пишет ЛЕТА.

Ограничение свободы слова как допустимое оценили 80% респондентов — на пять процентных пунктов больше, чем годом ранее. Противоположного мнения придерживаются 20% опрошенных (в прошлом году — 25%). Мнение, что свободу слова никогда нельзя ограничивать, чаще всего (в 27% случаев) высказывали молодые люди в возрасте от 15 до 25 лет.

Большинство опрошенных считают, что ограничение свободы слова допустимо, если речь идёт о намеренном распространении дезинформации (60%) или публикации, способной причинить физический вред или моральные страдания (59%).

Меньше респондентов считают оправданными ограничения, если критикуется церковь или затрагиваются чьи-то религиозные убеждения (10%), чьи-то политические взгляды или убеждения (9%), либо если подвергается критике работа правительства или госучреждений (4%).

Мнения участников опроса об анонимности и свободе слова в интернете разошлись. Одни оценивают её положительно — по их словам, анонимность позволяет безопасно высказываться по чувствительным темам, например, условиям труда или пережитому насилию, не опасаясь последствий. В то же время анонимность оценивается и негативно, поскольку анонимные комментарии часто превращаются в оскорбления, язык вражды и травлю.

Респонденты признали, что полной анонимности в интернете не существует, поскольку пользователей можно идентифицировать по IP-адресу. Большинство считает, что анонимность стоит сохранять лишь в случае сообщений о преступлениях, коррупции или других чувствительных темах, а часть — что она вообще не нужна.

Участники опроса в соцсетях в основном остаются пассивными наблюдателями — они ничего не комментируют, а если и делают это, то либо под своим настоящим именем, либо анонимно на новостных порталах.

В целом респонденты считают свободу слова в интернете важной, но подчёркивают, что она должна быть ответственной и не должна оскорблять других или нарушать закон.

Большинство согласны с тем, что социальные сети должны удалять контент, содержащий грубые выражения, призывы к насилию или ненависти, распространяющий дезинформацию, угрожающий безопасности человека или содержащий порнографию. Также допустимы ограничения свободы слова в случаях нарушения этических норм или угрозы национальной безопасности.

Исследование по заказу Национального совета электронных СМИ с апреля по июнь этого года провело агентство рыночных и социальных исследований Latvijas fakti, опросив 1537 жителей Латвии в возрасте от 15 лет, а также проведя интервью с 71 участником в возрасте от девяти лет.

