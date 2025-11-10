Дискуссии о борьбе с пиратством в Латвии продолжаются уже более 20 лет. Однако только в конце прошлого года Сейм принял поправки к Закону об авторских правах, которые предоставляют Национальному совету по электронным СМИ (NEPLP) право блокировать пиратские сайты. Это первый реальный механизм борьбы с незаконно полученным контентом в интернете, но сам регулятор критикует его как недостаточно эффективный, сообщает передача Nekā personīga (ТВ3).

Латвийские законы не позволяют быстро блокировать российские сайты, незаконно распространяющие латвийские фильмы

Nekā personīga

В интернете любой может получить доступ к сайтам, которые незаконно распространяют латвийские фильмы и сериалы. Там можно найти как недавно показанные в кинотеатрах работы, так и контент популярных стриминговых платформ.

«Олег» — фильм Юриса Курсиетиса 2019 года. Он был включён в программу Каннского кинофестиваля и получил множество международных наград. Продюсеры фильма тщательно охраняли его от кражи, но теперь он оказался слит на пиратских сайтах в России.

«Нам довольно долго удавалось его уберечь, чтобы он не был доступен, но в какой-то момент он всё-таки появился, и тогда это уже борьба с ветряными мельницами», - рассказала продюсер фильма, основательница студии White-picture Алисе Телзе.

Не удалось уберечь и другие фильмы, спродюсированные Алисе, — «Я здесь» Ренара Вимбы и «Мама, я тебя люблю» Яниса Нордса. Полные версии этих лент были загружены на платформу YouTube.

«Там есть такая опция — написать заявление, что это произошло, и тогда ты должен быть либо продюсером фильма, либо режиссёром, подтвердить это какими-то документами, и тогда они действуют в связи с нарушением авторских прав. Сейчас всё это настолько усложнилось, что порой фильм очень трудно уберечь», - уточнила она.

Продюсеры предпринимают много мер, чтобы избежать утечки файлов — хранят их на защищённых платформах, регулярно меняют пароли и, передавая фильмы СМИ или небольшим демонстрационным площадкам, наносят водяные знаки.

Алисе заметила, что как зарубежные, так и местные фильмы часто «утекают» сразу после публикации на одной из крупных стриминговых платформ.

«Меня как продюсера оценивают по просмотрам фильма. А если фильм попадает на торренты или эти нелегальные сайты, я уже не получаю информацию о просмотрах, соответственно, доля зрителей, которые могли бы воспользоваться легальными платформами, существенно уменьшается, и общая картина становится совсем другой», - пояснила Алисе Телзе.

В этом году с платформы Go3 пираты украли отмеченный наградами латвийский сериал «Советские джинсы». О случившемся TV3 сообщила в NEPLP.

«Когда на нашей платформе появился сериал “Советские джинсы”, вскоре после публикации, по запросу Go3 были удалены или заблокированы около 300 единиц контента — на различных платформах, серверах и в виде ссылок. Это касается особенно тех единиц контента, к которым проявляется большой интерес — там объёмы могут быть очень значительными», - уточнил представитель TV3 Group Latvia Карлис Позняков.

TV3 Group нашли почти 500 ссылок, по которым можно было посмотреть все серии в полном объёме.

В случае с «Советскими джинсами» убытки оцениваются в несколько сотен тысяч евро, а в целом ущерб Go3 от пиратства может достигать нескольких миллионов.

«Понятно, что со своей стороны мы стараемся максимально защитить контент от кражи заранее. У нас есть различные механизмы и системы защиты. Это водяные знаки, системы, препятствующие записи экрана или созданию скриншотов. Тем не менее, экран можно просто снимать камерой — и качество теряется. Но для пиратов качество — не приоритет, поэтому такой способ распространён», - уточнил Позняков.

В этом году вступили в силу поправки к Закону об авторских правах, которые дают NEPLP право ограничивать доступ к пиратским сайтам.

Однако этот механизм работает только в том случае, если продюсеры или дистрибьюторы фильмов сами находят и указывают конкретные сайты, где их работы размещены без разрешения.

В этом году NEPLP получила лишь два обращения. Компания ACME Films сообщила о нелегальной копии фильма «Конклав», а TV3 — о сериале «Советские джинсы». Это позволило заблокировать более 120 сайтов.

«Министерство юстиции считает, что мы не можем презюмировать, что это пиратские сайты. Поэтому введена система, при которой сначала нужно заявление, затем NEPLP пишет этому сайту письмо с текстом — мол, есть ли у вас авторские права? Потом, если сайт не отвечает, мы должны ждать семь дней, затем мы можем наложить на него юридическое обязательство, и снова ждать семь дней — только после этого мы можем его заблокировать», - пояснил председатель Национального совета по электронным СМИ Ивар Аболиньш.

Аболиньш недоволен такой процедурой. NEPLP обещает инициировать новые поправки к закону, чтобы можно было блокировать явно пиратские сайты сразу. Подобно тому, как это делается в случае незаконной трансляции всего телепрограммного контента. Однако заявления авторам фильмов всё равно придётся подавать самим.

«Сейчас закон устроен так, что российские пираты защищены больше, чем легальные латвийские продюсеры и режиссёры», - отметил Аболиньш.

«Данная норма была обоснована соображениями, что без предварительной коммуникации невозможно точно определить, имеет ли конкретный сайт право публиковать тот или иной фильм, потому что современные пиратские сайты зачастую специально оформляются так, чтобы сразу нельзя было сказать, что они пиратские. Поэтому без предварительного изучения и связи нельзя со 100% уверенностью утверждать, что “сайт очевидно состоит из пиратского контента”. Кроме того, в Европейском союзе часто наблюдается так называемая проблема чрезмерной блокировки, когда необоснованно блокируются и легальные сайты», - пояснила руководитель отдела авторских прав Министерства культуры Илона Петерсоне.

На пиратских сайтах, где демонстрируют украденные фильмы и сериалы, зарабатывают деньги. Некоторые пытаются обмануть посетителей и украсть их данные, но основной доход приносит реклама.

«Если посмотреть, кто там рекламируется, то основной объём рекламодателей — это различные онлайн-казино, гэмблинг, беттинг», - рассказала член правления общества «За легальный контент» Сандра Крауиня.

Эксперт поясняет, что чаще всего сливают версии фильмов на русском языке, так как они достигают более широкой аудитории и, соответственно, приносят больше прибыли.

«Пиратство нацелено на конечного пользователя, но деньги не доходят до всей цепочки, включая даже автора музыки», - уточнила Крауиня.

Эксперт общества «За легальный контент» призывает представителей индустрии активнее сообщать регулятору о случаях пиратства, чтобы борьба с незаконными сайтами шла быстрее. Между тем определить, сколько человек таким образом смотрит латвийские фильмы, невозможно — пиратские сайты скрывают данные о просмотрах.

