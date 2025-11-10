Вступил в силу приговор Административного окружного суда, признавший обоснованным увольнение пограничника со службы за комментарий на русском языке «русские не сдаются».

Верховный суд сообщил, что он оставил без изменений решение Административного окружного суда, которым было признано, что Государственная пограничная служба обоснованно применила к заявителю дисциплинарное взыскание и уволила его со службы в связи с установленными дисциплинарными нарушениями.

ВС признала, что Административный окружной суд должным образом оценил доказательства и установил, что заявитель во время выполнения задания пограничной службы самостоятельно снял на свой мобильный телефон несколько фотографий и видеозаписей, на которых был запечатлен демонтаж памятника, прославляющего советский режим, тем самым совершив действия, не связанные со служебной задачей назначения, и поставив под угрозу выполнение этой задачи.

Административный окружной суд также правильно оценил соразмерность примененного дисциплинарного взыскания, поскольку из обстоятельств дела следует, что заявитель в снятой видеозаписи высказал комментарий на русском языке «русские не сдаются», а также распространил эту запись в онлайн-группе для обсуждения, предназначенной для пограничников, откуда она впоследствии попала в публичную интернет-среду и в средства массовой информации стран-агрессоров.

AT напоминает, что каждый пограничник, особенно в нынешних геополитических условиях, должен тщательно обдумывать свои высказывания, вести себя так, чтобы не нанести ущерб репутации Государственной пограничной службы, и действовать этично и в соответствии с ценностями государственной администрации.

Хотя данный комментарий может быть понят по-разному, поскольку не совсем ясно, описывает ли он рабочий процесс или выражает поддержку агрессии России, заявитель должен был осознавать, что такое высказывание может вызвать у общества сомнения как в его личности, так и в ценностях и надежности всей пограничной службы, которые не могут быть перевешены положительной характеристикой заявителя и его служебной деятельностью, подчеркнул суд, добавив, что поэтому дисциплинарное взыскание, наложенное ведомством в связи с утратой доверия к заявителю, было обоснованно признано соразмерным, и оснований для отмены обжалуемого решения нет.

Как уже сообщалось, 26 октября 2022 года пограничник вместе со служебной собакой был направлен для наблюдения за демонтажом памятника, а также для контроля соблюдения границы и приграничной зоны.

Архив агентства LETA свидетельствует, что в тот день в Балвах был демонтирован советский памятник «Партизанам Великой Отечественной войны».

Во время выполнения задания пограничник фотографировал и снимал на мобильный телефон, что не было связано с выполнением задания. Кроме того, он поступил в нарушение основных принципов этики должностного лица и ценностей государственного управления, высказав неоднозначный комментарий на русском языке «русские не сдаются» во время демонтажа памятника, прославляющего советский режим, и продемонстрировав другим должностным лицам свои фотографии и видеозапись с высказанным комментарием.

Пограничная служба обращает внимание на то, что выражение «русские не сдаются» не является случайным сочетанием повседневных слов, и об этом можно убедиться в публичном пространстве, где этот лозунг используется в Латвии определенной частью общества, протестуя против различных событий в жизни, а также собираясь на памятных мероприятиях.

Фраза «русские не сдаются» является вековым лозунгом российской армии.

Чиновник был уволен со службы 1 декабря 2022 года. Уволенный пограничник просил пересмотреть решение, однако вышестоящий чиновник оставил решение без изменений. После этого бывший чиновник обратился в суд и просил отменить решение.

Уволенный пограничник указал в суде, что, снимая демонтажные работы и произнося слова «русские не сдаются», он думал только о демонтаже таблички, а не делал это с какой-либо другой целью и намерением, и его действия не были связаны с поддержкой агрессии России против Украины.