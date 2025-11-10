Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Русские не сдаются, русские увольняются». Суд признал обоснованным увольнение пограничника за комментарий 9 22316

Наша Латвия
Дата публикации: 10.11.2025
LETA
Изображение к статье: «Русские не сдаются, русские увольняются». Суд признал обоснованным увольнение пограничника за комментарий

Вступил в силу приговор Административного окружного суда, признавший обоснованным увольнение пограничника со службы за комментарий на русском языке «русские не сдаются».

Верховный суд сообщил, что он оставил без изменений решение Административного окружного суда, которым было признано, что Государственная пограничная служба обоснованно применила к заявителю дисциплинарное взыскание и уволила его со службы в связи с установленными дисциплинарными нарушениями.

ВС признала, что Административный окружной суд должным образом оценил доказательства и установил, что заявитель во время выполнения задания пограничной службы самостоятельно снял на свой мобильный телефон несколько фотографий и видеозаписей, на которых был запечатлен демонтаж памятника, прославляющего советский режим, тем самым совершив действия, не связанные со служебной задачей назначения, и поставив под угрозу выполнение этой задачи.

Административный окружной суд также правильно оценил соразмерность примененного дисциплинарного взыскания, поскольку из обстоятельств дела следует, что заявитель в снятой видеозаписи высказал комментарий на русском языке «русские не сдаются», а также распространил эту запись в онлайн-группе для обсуждения, предназначенной для пограничников, откуда она впоследствии попала в публичную интернет-среду и в средства массовой информации стран-агрессоров.

AT напоминает, что каждый пограничник, особенно в нынешних геополитических условиях, должен тщательно обдумывать свои высказывания, вести себя так, чтобы не нанести ущерб репутации Государственной пограничной службы, и действовать этично и в соответствии с ценностями государственной администрации.

Хотя данный комментарий может быть понят по-разному, поскольку не совсем ясно, описывает ли он рабочий процесс или выражает поддержку агрессии России, заявитель должен был осознавать, что такое высказывание может вызвать у общества сомнения как в его личности, так и в ценностях и надежности всей пограничной службы, которые не могут быть перевешены положительной характеристикой заявителя и его служебной деятельностью, подчеркнул суд, добавив, что поэтому дисциплинарное взыскание, наложенное ведомством в связи с утратой доверия к заявителю, было обоснованно признано соразмерным, и оснований для отмены обжалуемого решения нет.

Как уже сообщалось, 26 октября 2022 года пограничник вместе со служебной собакой был направлен для наблюдения за демонтажом памятника, а также для контроля соблюдения границы и приграничной зоны.

Архив агентства LETA свидетельствует, что в тот день в Балвах был демонтирован советский памятник «Партизанам Великой Отечественной войны».

Во время выполнения задания пограничник фотографировал и снимал на мобильный телефон, что не было связано с выполнением задания. Кроме того, он поступил в нарушение основных принципов этики должностного лица и ценностей государственного управления, высказав неоднозначный комментарий на русском языке «русские не сдаются» во время демонтажа памятника, прославляющего советский режим, и продемонстрировав другим должностным лицам свои фотографии и видеозапись с высказанным комментарием.

Пограничная служба обращает внимание на то, что выражение «русские не сдаются» не является случайным сочетанием повседневных слов, и об этом можно убедиться в публичном пространстве, где этот лозунг используется в Латвии определенной частью общества, протестуя против различных событий в жизни, а также собираясь на памятных мероприятиях.

Фраза «русские не сдаются» является вековым лозунгом российской армии.

Чиновник был уволен со службы 1 декабря 2022 года. Уволенный пограничник просил пересмотреть решение, однако вышестоящий чиновник оставил решение без изменений. После этого бывший чиновник обратился в суд и просил отменить решение.

Уволенный пограничник указал в суде, что, снимая демонтажные работы и произнося слова «русские не сдаются», он думал только о демонтаже таблички, а не делал это с какой-либо другой целью и намерением, и его действия не были связаны с поддержкой агрессии России против Украины.

Читайте нас также:
#граница #русские
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
7
5
8
2
39

Оставить комментарий

(9)
  • Л
    Латтоптун
    11-го ноября

    А памятник Пушкину снесли, он тоже прославлял Советский оккупациионный режим? Любой памятник русским,- латышам что то прославляет...А то что Советские памятники проставлятют победу над фашизмом, латыши понять не способны? В сейме пора кино снимать " Тупой и ещё тупее", только на этот раз документальное.

    136
    3
  • AZe
    Aleksandrs Zinčenko
    Латтоптун
    11-го ноября

    А Пушкин к Латвии каким боком? Примерно как и Шекспир с Лондоном - они тоже в Латвии не были и им памятников нет.

    8
    46
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    10-го ноября

    «Лучше быть хорошим человеком, ругающемся матом, чем тихой, воспитанной тварью».

    98
    4
  • VA
    Vairis Arlauskas
    10-го ноября

    Сам винават.Зачем гаварил на иностраннам языке?Привлек ненужнае внимание.

    6
    58
  • Мп
    Мимо проходил
    Vairis Arlauskas
    10-го ноября

    А ничего, что русский язык - родной для трети населения Латвии? Или этой "стране" правила ООН не писаны? Тогда зачем так рваться в Совбез ООН - обязать весь мир общаться на латышском? Господи, когда вы наконец поймёте, что мир развивает не язык, а экономика...

    98
    4
  • A
    Aleks
    10-го ноября

    Молодец,не захотел стать шабесгоем. Остальным прочту выдержку из одной святой книги:Даже лучшие из гоев заслуживают смерти...Вперёд и с песней ..😂

    31
    9
  • Д
    Дед
    10-го ноября

    И вот это суд? А как там со свободой слова и выражения собственного мнения? Как там с соблюдением конституции и прав человека?

    169
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    Дед
    10-го ноября

    Ща прибегут "Добрый" и "Сарказм" и обьяснят, что на русских свобода слова не распространяется. Хотя нет, не прибегут - эта тема скользкая, можно проколоться и обгадиться в очередной раз...

    82
    3
  • дм
    денежный мул
    10-го ноября

    А тех кто неснимал и ни чего не комментируют нашли и уволили??? Или они также на границе ждут кого-то 😀

    62
    8
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Езжайтe в Украину и записывайтeсь в их армию»: ответ Херманиса на «мирный план» Трампа
Изображение к статье: В среднем за месяц в Латвии регистрируется 500-600 новых украинских беженцев
Изображение к статье: Каток у Райниса возвращается! Когда откроют и как будет работать?
Изображение к статье: Рижские пенсионеры жалуются на шумных детей: что с ними делать – связать? Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео