Покрытие основных и региональных автодорог в Латвии в целом находится в хорошем состоянии, заявил в интервью агентству LETA председатель правления ГАО «Латвийские государственные дороги» (Latvijas valsts ceļi / LVC) Мартиньш Лаздовскис.

По данным LVC, в хорошем и очень хорошем состоянии находятся 1240 километров государственных магистралей, что составляет 74% от их общей протяжённости. В удовлетворительном состоянии — 302,8 км (18%), а в плохом — 133,2 км (8%).

Среди региональных автодорог 2826,7 километра (52%) находятся в хорошем и очень хорошем состоянии, 1318 километров (24%) — в удовлетворительном, и столько же — в плохом.

Лаздовскис отметил, что в сети местных дорог существенных улучшений не наблюдается. Это самая обширная сеть автодорог — более 10 000 километров, преимущественно гравийные дороги. Из них в хорошем и очень хорошем состоянии находятся 1688,7 км (13%), в удовлетворительном — 4805,4 км (38%), в плохом — 6189,9 км (49%).

Он подчеркнул, что LVC реализует программу соединения волостных центров, и всё больше волостей и краёв получают подъездные пути с асфальтовым покрытием.

«В каждом таком случае это большое событие, которого люди очень ждут и ценят, но сеть местных дорог настолько велика, что говорить о значительном улучшении пока не приходится», — отметил он.

Руководитель LVC добавил, что в отношении основных автодорог вызов заключается в высокой интенсивности движения и ожиданиях людей, которые хотят видеть современные четырёхполосные дороги, соответствующие требованиям XXI века.

«Это серьёзный вызов, но что касается состояния дорожного покрытия, на основных дорогах достигнут значительный прогресс», — подчеркнул Лаздовскис.

Он также отметил, что ситуация на региональных автодорогах существенно улучшилась: «Приведён в порядок участок до Алуксне, завершён весь маршрут Гулбене — Плявиняс, в этом году завершается последний участок между Мадоной и Гулбене. Также в этом году начаты и в следующем будут завершены работы на участке перед Балви. Таким образом, все крупные центры краёв будут соединены качественными дорогами с асфальтобетонным покрытием», — пояснил Лаздовскис.

Он добавил, что поскольку 18% главных дорог находятся в удовлетворительном состоянии, уже сейчас необходимо планировать обновление верхнего слоя покрытия, чтобы не допустить появления ям на этих участках.