Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Ограниченный, тупой народ!» — католический священник о внесении туши оленя в церковь Скайсткалне 5 3886

Наша Латвия
Дата публикации: 11.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Ограниченный, тупой народ!» — католический священник о внесении туши оленя в церковь Скайсткалне
ФОТО: Youtube

Латвийское общество всколыхнула новость о внесении в храм туши оленя. Передача TV3 Bez Tabu отправилась в запечатлённую на видео церковь в Скайсткалне, чтобы выяснить подробности мероприятия.

В интернете опубликовано видео, снятое журналом Medības, на котором видно, как шесть мужчин вносят в церковь тушу оленя. Храм полон людей, на переднем плане — католический архиепископ Збигнев Станкевич и настоятель церкви в Скайсткалне Андрей Мединьш. Святой Губерт считается покровителем охотников в церковной традиции.

В беседе с Bez Tabu Мединьш рассказал, что идея внести тушу оленя в храм в честь праздника святого Губерта принадлежала ему. По имеющейся у передачи информации, охотники за два дня до этого застрелили трёх оленей, чтобы выбрать лучший экземпляр для церемонии в храме.

«Мы проводим этот праздник уже в третий раз. Церковь была переполнена, собралось около 1000 человек. В следующем году проведём мероприятие прямо на церковной площади. Спасибо всем, кто сходит с ума и теряет голову от этого. Обычно я не читаю комментарии, но один человек задал вопрос: „Вы что, перед каждой котлетой оплакиваете животное, которого съедите?“ Всё в природе устроено — так устроено Богом. Печально, что мы ограниченный, тупой народ. Олень не был жертвой — это был акт благодарности», - указал священник Мединьш.

По словам Мединьша, ему стало жаль латвийских охотников, которым приходится праздновать день святого Губерта в литовских храмах. Скайсткалне стало первым местом в Латвии, где этот праздник отмечался столь широко, в отличие от Литвы, Австрии, Германии и других стран, где такая традиция давно является частью церковной жизни. По его словам, внесение туши оленя в храм не является чрезмерным.

«Гораздо большая ограниченность — это... народ дикарей... Если бы мы рассказали в мире, что у нас из-за этого проблемы — там бы над нами просто смеялись. Это древняя традиция, пришедшая из Средневековья. В советские времена говорили, что волк — санитар леса, но охотники делают ещё большую работу. Это не история о мясе или его добыче», - указал организатор мероприятия.

Профессор отдела теологии и религиоведения Латвийского университета Гирт Рознерс отметил, что в этой ситуации понимает обе стороны — и охотников, празднующих свой день, и возмущённых граждан.

Bez Tabu также опросила случайных прохожих, мнения которых о случившемся разделились: часть отнеслась к увиденному равнодушно, другие поддержали мероприятие, но были и те, кто выразил возмущение.

Передаче не удалось связаться с местными охотниками из окрестностей Скайсткалне, чтобы получить их комментарий.

TV3

Читайте нас также:
#животные #религия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
3
2
11
0
20

Оставить комментарий

(5)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    11-го ноября

    "праздника святого Губерта" Что? Чего? Кому святого?!! матьперемать папуасы. Сплошной дурдом, как не образовывай. Тут мизантропом поневоле станешь наблюдая весь этот вертеп. 🙄

    17
    1
  • ФФ
    Федул Федулов
    11-го ноября

    Странный для христианства ритуал.

    28
    1
  • VU
    Vards Uzvards
    11-го ноября

    "древняя традиция, пришедшая из Средневековья" - поп не знает истории, ибо учил её по библейским сказкам. Традиция родом из палеолита времен анимизма, шаманизма и т.д. Сейчас это просто мракобесие, так как не имеет никакого смысла.

    64
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    11-го ноября

    Прямо как у российских либералов: "Народ не тот, тупой - не понимает!". А то, что католики в руководстве теперь не только педофилы, но и сектанты-извращенцы, народ уже понял...

    65
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Мимо проходил
    11-го ноября

    Теперь становиться понятным, почему в Аглоне икона на бок завалилась!

    9
    0
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Езжайтe в Украину и записывайтeсь в их армию»: ответ Херманиса на «мирный план» Трампа
Изображение к статье: В среднем за месяц в Латвии регистрируется 500-600 новых украинских беженцев
Изображение к статье: Каток у Райниса возвращается! Когда откроют и как будет работать?
Изображение к статье: Рижские пенсионеры жалуются на шумных детей: что с ними делать – связать? Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео