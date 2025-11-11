Латвийское общество всколыхнула новость о внесении в храм туши оленя. Передача TV3 Bez Tabu отправилась в запечатлённую на видео церковь в Скайсткалне, чтобы выяснить подробности мероприятия.

В интернете опубликовано видео, снятое журналом Medības, на котором видно, как шесть мужчин вносят в церковь тушу оленя. Храм полон людей, на переднем плане — католический архиепископ Збигнев Станкевич и настоятель церкви в Скайсткалне Андрей Мединьш. Святой Губерт считается покровителем охотников в церковной традиции.

В беседе с Bez Tabu Мединьш рассказал, что идея внести тушу оленя в храм в честь праздника святого Губерта принадлежала ему. По имеющейся у передачи информации, охотники за два дня до этого застрелили трёх оленей, чтобы выбрать лучший экземпляр для церемонии в храме.

«Мы проводим этот праздник уже в третий раз. Церковь была переполнена, собралось около 1000 человек. В следующем году проведём мероприятие прямо на церковной площади. Спасибо всем, кто сходит с ума и теряет голову от этого. Обычно я не читаю комментарии, но один человек задал вопрос: „Вы что, перед каждой котлетой оплакиваете животное, которого съедите?“ Всё в природе устроено — так устроено Богом. Печально, что мы ограниченный, тупой народ. Олень не был жертвой — это был акт благодарности», - указал священник Мединьш.

По словам Мединьша, ему стало жаль латвийских охотников, которым приходится праздновать день святого Губерта в литовских храмах. Скайсткалне стало первым местом в Латвии, где этот праздник отмечался столь широко, в отличие от Литвы, Австрии, Германии и других стран, где такая традиция давно является частью церковной жизни. По его словам, внесение туши оленя в храм не является чрезмерным.

«Гораздо большая ограниченность — это... народ дикарей... Если бы мы рассказали в мире, что у нас из-за этого проблемы — там бы над нами просто смеялись. Это древняя традиция, пришедшая из Средневековья. В советские времена говорили, что волк — санитар леса, но охотники делают ещё большую работу. Это не история о мясе или его добыче», - указал организатор мероприятия.

Профессор отдела теологии и религиоведения Латвийского университета Гирт Рознерс отметил, что в этой ситуации понимает обе стороны — и охотников, празднующих свой день, и возмущённых граждан.

Bez Tabu также опросила случайных прохожих, мнения которых о случившемся разделились: часть отнеслась к увиденному равнодушно, другие поддержали мероприятие, но были и те, кто выразил возмущение.

Передаче не удалось связаться с местными охотниками из окрестностей Скайсткалне, чтобы получить их комментарий.

