Жизнь человека не продолжается вечно. Каждый из нас пройдя достойный жизненный путь задумывается от том, как будут происходить его похороны. Будет ли все достойно, прилично и в хорошем месте, либо непонятно где и как. Для того, чтобы успокоить свою душу и унять сомнения лучше всё увидеть и решить заранее, тем самым избежать лишних сомнений и снять стресс со воих родных. Заранее оформленные документы и договоренности помогают избежать сложностей для близких. Закрепить волю человека при жизни и выполнить её после его ухода является одним из наиболее важных дел в жизни. Это позволяет избежать конфликтов и укрепить целостность всей семьи.

Центр похоронных и кремационных услуг ATVADAS предлагает для этого оптимальное решение, позволяющие заранее спланировать похороны и благоустройство места захоронения, тем самым сняв с семьи эмоциональные и финансовые нагрузки.

ЧТО ТАКОЕ ПРИЖИЗНЕННЫЙ ДОГОВОР НА РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ?

Прижизненный договор – это документ, который определяет порядок организации похорон, утверждающий волю покойного при его жизни. Его отсутствие может привести к спорам между родственниками. Кроме того, заранее оформленный прижизненный договор на ритуальные услуги позволяет:

• Учесть все пожелания по поводу церемонии прощания.

• Выбрать место для захоронения или кремации

• Зафиксировать специфические детали организации похорон.

• Избежать неожиданных финансовых затрат для родных и близких.

ПОЧЕМУ ИМЕННО С ЦЕНТРОМ ATVADAS?

Для того, чтобы качественно организовать достойные похороны вам необходимо иметь собственную инфраструктуру, такую как отапливаемые прощальные залы, помещения для поминок, бюро для приема клиентов, территорию с автостоянкой и многое другое. Это возможно реализовать только в специально спроектированном и построенном для этого месте, а не в каких-либо по случаю снятых на время помещениях. Поэтому, любой человек заключающий с нами договор может сразу понять, где и как всё будет происходить, увидеть место прощания, обсудить личные детали и предпочтения, почувствовать мир и спокойствие в душе.

Договор включает:

• Фиксированную стоимость услуг, исключающую рост цен.

• Возможность выбора всех ритуальных принадлежностей.

• Гарантию исполнения всех пожеланий.

• Освобождение родных от организационных хлопот.

Заключение данного договора требует от человека определённого мужества. В нашем обществе не слишком принято говорить об уходе в другой мир, но люди кто проходит через обсуждение столь персональных деталей при его подписании, как правило, обретают мужество и силу к жизни. Ведь известно, кто нашёл в себе силы оценить свой жизненный путь и подготовиться к его окончанию обретает истинную мудрость.

КАК ОБРАТИТЬСЯ В ЦЕНТР ATVADAS?

Консультации и заказы (памятники): 8388, 29220015

Круглосуточный телефон (похороны): 8388, 20692069

Э-почта: [email protected]; [email protected]

Официальные сайты:

www.atvadas.lv – помощь в трудную минуту;

www.monumenti.lv – продажа и установка памятников.

КАК ДОБРАТЬСЯ:

• Адрес: Рига, ул. Тераудлиетувес, 3.

• Автобусы: Nr. 9; 48 (Tēraudlietuves ielā).

• Трамвай: Nr. 11 (Brāļu kapi).

Центр Atvadas находится рядом с Первым Лесным кладбищем Риги. На территории комплекса есть две большие бесплатные автостоянки.

