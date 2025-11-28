Прижизненный договор как средство помощи близким.
Жизнь человека не продолжается вечно. Каждый из нас пройдя достойный жизненный путь задумывается от том, как будут происходить его похороны. Будет ли все достойно, прилично и в хорошем месте, либо непонятно где и как. Для того, чтобы успокоить свою душу и унять сомнения лучше всё увидеть и решить заранее, тем самым избежать лишних сомнений и снять стресс со воих родных. Заранее оформленные документы и договоренности помогают избежать сложностей для близких. Закрепить волю человека при жизни и выполнить её после его ухода является одним из наиболее важных дел в жизни. Это позволяет избежать конфликтов и укрепить целостность всей семьи.
Центр похоронных и кремационных услуг ATVADAS предлагает для этого оптимальное решение, позволяющие заранее спланировать похороны и благоустройство места захоронения, тем самым сняв с семьи эмоциональные и финансовые нагрузки.
ЧТО ТАКОЕ ПРИЖИЗНЕННЫЙ ДОГОВОР НА РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ?
Прижизненный договор – это документ, который определяет порядок организации похорон, утверждающий волю покойного при его жизни. Его отсутствие может привести к спорам между родственниками. Кроме того, заранее оформленный прижизненный договор на ритуальные услуги позволяет:
• Учесть все пожелания по поводу церемонии прощания.
• Выбрать место для захоронения или кремации
• Зафиксировать специфические детали организации похорон.
• Избежать неожиданных финансовых затрат для родных и близких.
ПОЧЕМУ ИМЕННО С ЦЕНТРОМ ATVADAS?
Для того, чтобы качественно организовать достойные похороны вам необходимо иметь собственную инфраструктуру, такую как отапливаемые прощальные залы, помещения для поминок, бюро для приема клиентов, территорию с автостоянкой и многое другое. Это возможно реализовать только в специально спроектированном и построенном для этого месте, а не в каких-либо по случаю снятых на время помещениях. Поэтому, любой человек заключающий с нами договор может сразу понять, где и как всё будет происходить, увидеть место прощания, обсудить личные детали и предпочтения, почувствовать мир и спокойствие в душе.
Договор включает:
• Фиксированную стоимость услуг, исключающую рост цен.
• Возможность выбора всех ритуальных принадлежностей.
• Гарантию исполнения всех пожеланий.
• Освобождение родных от организационных хлопот.
Заключение данного договора требует от человека определённого мужества. В нашем обществе не слишком принято говорить об уходе в другой мир, но люди кто проходит через обсуждение столь персональных деталей при его подписании, как правило, обретают мужество и силу к жизни. Ведь известно, кто нашёл в себе силы оценить свой жизненный путь и подготовиться к его окончанию обретает истинную мудрость.
