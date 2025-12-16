Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рождаемость в Латвии продолжает падать: минус 10% за десять месяцев 2 1333

Наша Латвия
Дата публикации: 16.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Рождаемость в Латвии продолжает падать: минус 10% за десять месяцев
ФОТО: LETA

В Латвии за первые десять месяцев этого года зарегистрировано 9887 новорождённых — это на 10,1% или 1108 новорождённых меньше, чем за аналогичный период 2024 года, свидетельствуют предварительные данные, опубликованные Центральным статистическим управлением, пишет LETA.

Среди зарегистрированных новорождённых за десять месяцев 2025 года было 5162 мальчика — на 3,8% или 204 меньше, чем в аналогичный период 2024 года, а также 4725 девочек — на 16,1% или 904 меньше.

В октябре в Латвии зарегистрировано 1004 новорождённых — на 1,6% или 16 меньше, чем в октябре 2024 года. В том числе зарегистрировано 519 мальчиков и 485 девочек.

За десять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 21 325 умерших — это на 3,7% или 820 меньше, чем за тот же период 2024 года, когда было зарегистрировано 22 145 умерших.

Таким образом, за десять месяцев этого года число умерших превысило число новорождённых на 11 438 человек, тогда как в аналогичный период прошлого года этот разрыв составлял 11 150 человек.

За десять месяцев 2025 года в Латвии зарегистрировано 9625 браков, что на 7,3% или 658 больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

По состоянию на 1 ноября этого года, предварительная численность населения Латвии составила 1,826 миллиона человек.

×
Читайте нас также:
#рождаемость #Латвия #демография #тенденции #население #статистика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
5
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео