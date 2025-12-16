В Латвии за первые десять месяцев этого года зарегистрировано 9887 новорождённых — это на 10,1% или 1108 новорождённых меньше, чем за аналогичный период 2024 года, свидетельствуют предварительные данные, опубликованные Центральным статистическим управлением, пишет LETA.

Среди зарегистрированных новорождённых за десять месяцев 2025 года было 5162 мальчика — на 3,8% или 204 меньше, чем в аналогичный период 2024 года, а также 4725 девочек — на 16,1% или 904 меньше.

В октябре в Латвии зарегистрировано 1004 новорождённых — на 1,6% или 16 меньше, чем в октябре 2024 года. В том числе зарегистрировано 519 мальчиков и 485 девочек.

За десять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 21 325 умерших — это на 3,7% или 820 меньше, чем за тот же период 2024 года, когда было зарегистрировано 22 145 умерших.

Таким образом, за десять месяцев этого года число умерших превысило число новорождённых на 11 438 человек, тогда как в аналогичный период прошлого года этот разрыв составлял 11 150 человек.

За десять месяцев 2025 года в Латвии зарегистрировано 9625 браков, что на 7,3% или 658 больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

По состоянию на 1 ноября этого года, предварительная численность населения Латвии составила 1,826 миллиона человек.